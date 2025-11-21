〈給料20万円→100万円に増額するケースも…ナゾの歓楽街・吉原で働く「男性スタッフたちの“夢のある”給料事情」〉から続く

店舗内で殺人が起きて“安全神話”が崩壊

こうしたさまざまなトラブルに対して、「吉原に勤めていると、感覚が麻痺しちゃって、何とも思わなくなってきちゃうんですよ」と苦笑交じりで語っていたW氏。そんなW氏でも衝撃を受けた事件が、二つあるという。

「近年で一番衝撃を受けたのは、2023年の5月に有名高級店『Y』で起こった殺人事件です。事件を起こしたのは、親やサラ金から借金しながら嬢に入れあげた男。資金繰りが厳しくなってキャンセルが増えると、嬢からNGを出されたそうです。逆恨みをした男は偽名で嬢の予約をとり、店舗内で嬢を殺害した。そんな事件だったと記憶しています」

W氏が驚いたのは、吉原の安全性を脅かす事件だったからだ。

「もともと、デリヘルみたいな派遣型風俗はいろいろなトラブルが起きやすいけど、店舗型は安全っていうイメージがありましたからね。でも、この事件では店舗内で嬢が殺されてしまったので、いわば安全神話が完全に崩壊してしまった」

事件直後は対策として、どの店も金属探知機を用意して客の持ち物を検査していたそうだ。

「でも、客も嫌がると考えて、今でもやっている店はほとんどないんじゃないでしょうか。今後また、こういう事件が起きなければいいのですが……」

“売春場所の提供”で廃業命令が出される理不尽

そしてもう一つは、2021年に起こった、ソープランド2軒が営業廃止命令を受けた事件だ。歌舞伎町のホストへの売掛が1000万円まで膨らんだ女性が、スカウトを通じて1都5県のソープで強制的に働かされる被害に遭った。すると、彼女が働いたソープが売春場所を提供したとして、摘発されたのである。

「これって普通に考えて、ソープ側って何か悪いのか？ って思っちゃいましたよね。悪どいスカウトがたまたま借金のある女の子を連れてきただけだし、なんならその子もホストクラブで1000万売掛を作ったわけで、自業自得じゃないですか？ ちょっと理不尽じゃないかって。ソープランドっていう仕事自体が、警察の胸三寸で逮捕されてしまう。やっぱりちょっと普通の仕事じゃないんだなってことを強く感じましたね」

ソープランドに営業廃止命令が出されたのは、2023年7月のこと。「営業停止」ではなく、より重い「営業廃止」の命令が出されたことに、吉原は騒然となったそうだ。

「ソープって、今の風営法では新しく開業することがほぼ不可能なんですよ。現在ある店舗は、改正前の風営法に適合していたことでいわゆる“既得権”と呼ばれるものが与えられて営業可能となっていますが、これもこの事件のように営業廃止命令が出されてしまうと、もう同じ店舗では絶対にソープを開業できなくなっているんです」

聞けば摘発された2軒も、ただの建物になっているそうだ。

「結局、試行錯誤の末に、その廃業したソープ2軒を、嬢の講習を行う場所として使ってるって聞きました。営業権がそのままあった時と比べれば、億ではきかない損失ですよ」

だからなのか、W氏は「本当かどうかわかりませんが」と前置きしたうえで、「発端となった女の子には、一部で数千万円の懸賞金がかけられている、なんて話も聞きました」とのことである。

「どうして辞めたんですか？」と尋ねると…

取材の最後に、W氏に「どうして吉原での仕事を辞めたんですか？」と問いかけた。だが、「ちょっといろいろありまして……」と明らかにはしてくれず、「今後はどうされるんですか？」と聞いてみても、「いろいろ考えている最中です」と濁された。話を打ち切るようにインタビュー場所の店から去ったW氏であった。

氏の素性は最後までわからないままであったが、彼の語ってくれた話から、吉原の闇が相当に深いということは感じ取れた。客として遊びに行く分には問題ないだろうが、我々一般人が興味本位で闇の部分にまで踏み込むような真似は、しないほうが賢明だ。

