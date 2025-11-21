【「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」第8巻】 11月21日発売 価格：通常版1,375円 特装版4,400円

ハチワレたちが昆布で電車に吊るされて……？

講談社は、ナガノ氏の最新作「ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ」の第8巻を11月21日に発売する。価格は1,375円。

第8巻では、2023年3月よりX上での公開時から話題になり、単行本化を待ち望む声が絶えなかった本シリーズ最大の長編「セイレーン編」が収録される。

第8巻の発売を記念して電車の中吊り広告や大型ボード広告など、「ちいかわ」の特別広告が展開する。

電車中吊り広告「なんでこうなっちゃったの...？」

11月21日よりJRや東京メトロの一部編成で電車の中吊り広告が登場する。

JR埼京線・りんかい線（～11月27日まで）

JR 湘南新宿ライン・上野東京ライン（～12月18日まで）

東京メトロ 有楽町線・副都心線・丸の内線（～11月27日まで）

※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

広告デザインは裏面も!?

ちょっぴり不穏な、迫力満点セイレーンどアップ広告も同時掲出！

大型ボード広告「セイレーン出現！」

11月17日から11月23日まで、JR池袋駅北通路（オレンジロード）に掲出されている。