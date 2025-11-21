タレントの武井壮（52）が11月18日、Xを更新。プロサッカー選手で実業家の本田圭佑（39）との出会いを語った。

投稿されたのは、武井が本田と初めて出会ったときのエピソード。武井は「以前、本田圭佑くんと初めて会った時に彼が『僕は走る才能が無くて足が遅いのが弱点だ』と話しててオレが『足速いは技術と知識で手に入るよ』と話したら『いや、それは無理！どうやっても速くならなかったっすよ』と言うから」と前置きし、「ほんと10分くらい簡単に、こうしたら速くなると思わない？こういう力の使い方したら遅いに決まってるよね？と話したら、目をキラキラさせて『それは間違いないすね、武井さんイタリアに春に来れませんか？走り方教えてください』とすぐ意見を変えてオレにオファーを出してきた」と走り方の指導をお願いされたことを明かした。

武井は「成長する選手は、理屈を話したら理解して自分の持論などあっさり更新して掴み取りに来る 結局当時オレがスケジュールまるで無くて実現しなかったけどそこから仲良くなったのは良い思い出だ」としみじみと語り、長友佑都（39）も話題に上げつつ「自分の頭だけの理解だけで、できないと思い込んだらそこでスポーツは終了だと思う」と締めくくった。

この投稿にはXユーザーから「自分の思い込みより、目の前の事実を受け取れる人は強いですよね」「教えてた世界線を見てみたかった」「若い時にもし2人が出会って教えてもらってたらプレー自体が変わってたかもしれないと思うと少しワクワクします」「いい話でした」といったコメントが寄せられた。