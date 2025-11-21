２１日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は急反発した。財政懸念の高まりを受けて直近で大きく下落しており、株安も手伝って自律反発狙いの買いが入った。



前日のニューヨーク市場では長期債相場は上昇（金利は低下）した。この日発表された９月の米雇用統計で、失業率は４．４％と前月から悪化した。非農業部門の雇用者数の伸びは市場予想を上回ったものの、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測をやや強める方向に作用した。ビットコイン価格や、好決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞の株価が下落したことで米国株が調整色を強め、投資家のリスク選好姿勢が後退したことも、債券への資金流入を誘発した。２１日の東京市場は日経平均株価が一時１２００円を超す下げとなっている。財務省は同日、流動性供給入札（残存期間１年超５年以下）の実施を通知した。



先物１２月限は前営業日比３１銭高の１３５円２７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２５ポイント低い１．７９０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS