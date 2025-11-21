¡ÚMLB¡Û¥¢¥¯ー¥Ë¥ãJr.¤¬ÆóÅáÎ®¤Ë·É°Õ¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¡¡¤â¤·¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Ç½ÎÏ¤òÌã¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä
¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤Î¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯ー¥Ë¥ãJr.³°Ìî¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¸ø¼°¤Î¥Èー¥¯´ë²è¡ØMLB¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ïー¥º¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¥¢¥¯ー¥Ë¥ãJr.¤Ï2023Ç¯¡¢MLB»Ë¾å½é¤Î¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡¢70ÅðÎÝ¡×¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¤â¡¢ºòµ¨¤ÎÁöÎÝÃæ¤Ëº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¡£º£µ¨1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¡¢ºÆ¤Ó¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¼êÇ½ÎÏ¤Ë¶½Ì£
¡ØMLB¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ïー¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¥¯ー¥Ë¥ãJr.¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢ー¤Ë¡Ö¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤ò½ü¤¤¤¿¡Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê5Áª¼ê¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÂçÃ«¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.³°Ìî¼ê¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹³°Ìî¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥ÑーÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òµó¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¸«¤»¤ë¤â¡¢ºÆ¤ÓÂçÃ«¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤À¤è¡£Èà¤Ï60ÅðÎÝ¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢60ËÜÎÝÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤·¡¢1»î¹ç¤Ç10Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¾Î¤¨¡¢¡Ö¡Ê¤â¤·¤Ò¤È¤Ä¤À¤±Ç½ÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡ËÅê¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤À¤Í¡×¤È¤·¡¢¶¯¸ª¼«Ëý¤Î27ºÐ¤ÏÆóÅáÎ®¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¯ー¥Ë¥ãJr.¤Ï2023Ç¯¡¢MLB»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡¢70ÅðÎÝ¡×¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤¬¡¢ºòµ¨5·î26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ìー¥ÄÀï¤ÇÁöÎÝÃæ¤ËÉé½ý¡£º¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤¿¡£º£µ¨1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¡¢95»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.290¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.935¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ÁöÎÝ¥¹¥Ôー¥É¤â¡¢73ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿Ç¯¤Î¿å½à¤Þ¤ÇÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£