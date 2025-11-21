『ばけばけ』“トキ”高石あかり、不穏なつぶやきにツッコミ続々「朝ドラに出てきていい台詞じゃないwww」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第40回）が21日に放送され、ヴードゥー人形をもらったトキ（高石）がある言葉をつぶやくと、ネット上には「どゆことw」「朝ドラに出てきていい台詞じゃないwww」などの声が相次いだ。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）からヴードゥー人形をもらうトキ（高石あかり）
スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮）はこっそり練習中。しかし、生徒の小谷（下川恭平）、正木（日高由起刀）、弟の丈（杉田雷麟）、そしてヘブン（トミー・バストウ）にバレてしまう。
ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれたアメリカのものではないかという話になるが、ヘブンはアメリカ生まれではなかった。その後、錦織たちにトキも交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まる。
生徒たちやトキが次々とクイズに正解し景品を受け取っていく中、錦織だけは1問も正解できない。クイズ大会がお開きになりかけたその時、錦織は英語で“もう一問お願いします！”と懇願。そしてヘブンの机に飾っているイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）の写真について出題してほしいと訴える。
ヘブンにとって、イライザは妻なのか姉妹なのか、それとも…。学生たちも興味津々で答えを待つが、ヘブンは思わず口ごもる。見兼ねたトキは、ヘブンが写真をとても大切にしていると説明し、きっと心の中にしまっておきたいはずだと語る。
そばでトキの話を聞いていたヘブンは穏やかな表情で「セイカイ」とポツリ。そして「アリガトウ」と言いながら、トキに景品の“ヴードゥー人形”を手渡す。針を刺して願いを叶えたり、呪ったりする人形であることを知らされたトキは目を輝かせながら「わら人形みたいな…ああ…！」と興奮し「え〜早く呪いたいな…」と早口につぶやくのだった…。
トキの反応に学生たちが困惑する様子も描かれると、ネット上には「『早く呪いたいな』ってどゆことw」「誰を？笑」「朝ドラに出てきていい台詞じゃないwww」「朝ドラヒロイン初のセリフでは？」「さすが怪談好きwww」「興奮してるのかわいいwww」といった投稿が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
