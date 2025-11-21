〈「子どもをなぐることを恐れるな」「いじめっ子に育てよ」《賛否両論のベストセラー》石原慎太郎『スパルタ教育』で三男・石原宏高（61）はどう育った？〉から続く

少年時代は太って運動が苦手で、勉強もコツコツやらないと成績が伸びない三男・宏高氏。そんな彼を、父・石原慎太郎氏は安易に批判せず、ありのままの才能を認めて育てた。その教育が、宏高氏のその後の人生にどのような影響を与えたのか？

四兄弟（石原伸晃・良純・宏高・延啓）が、それぞれの視点から家族の記憶・想い出を綴ったエッセイ集『石原家の兄弟』（新潮社）より一部抜粋してお届けする。



子供を安易に批判しなかった父

「友だちが一人もいないことをほめてやれ」「親孝行する時間があるなら、自分のことをしろと教えよ」「子どもに塗り絵を与えるな」。これらは、子供の自主性を大切にすべきだということを、父ならではの言い方で表現したのだろう。

確かに父は私たちを安易に批判しなかった。他の三人の兄弟には瞬発力があって、肉体的にも精神的にもここぞという時に力を発揮する。しかし私は小さい頃は太っていて、庭の小さい坂も上れない。勉強も一夜漬けは苦手で、コツコツやらないと良い成績が取れない。それでも父は私を認めてくれた。ただし、肥満金魚とあだ名を付けられたが。

「時代を越えて変わらぬ価値のあることを教えよ」、これに関しては、思い出がある。社会人になった頃、月1回、日曜日に放送される「日高義樹のワシントン・リポート」という番組を実家で見ていた時のこと。クリントン政権で財務長官を務めたロバート・ルービン氏の「世界がひとつになれば、人類は最も効率的に行動できる」との発言に感心して、そのことを父に話した。

父は「お前は馬鹿だな。日本はモノづくりに長けている。日本が独立しているからこそ、その長所を活かして自動車や電気製品を海外に売って豊かに暮らしている。もし世界がひとつになったら、日本人はアングロサクソンやユダヤ人にいいように使われる。幸せにもならないし、日本固有の文化もなくなってしまうよ」と言い放った。自分の浅はかさを恥じた。

政治家になった今、民主主義国家と専制国家により分断され対立する世界にあって、聖徳太子の「和をもって貴しとなす」との日本文化が21世紀の世界を救うと思うようになっていて、父の発言に改めて納得する。

うちは「スパルタ教育」ではないと思っていたが…

うちは決して「スパルタ教育」ではないと思っていた。しかし2003年の初めての選挙で敗れた後、次の選挙は父や石原軍団の力を借りず自力で戦おうと決めた。そして若い仲間と力を合わせ2005年の郵政解散選挙で初当選を果たした。自らの力で道を切り開いてゆくことを、父から教わっていたからこそだと思う。

政治家は色紙を請われることが多い。何と書くか。昔、父と相談して決めた。孟子の「千万人と雖も吾往かん（たとえ何千万人を相手にしても、私は正しいと思う道を進む）」。まさにその言葉に、石原家の教えは凝縮されている。

最後にこの場をお借りしてもう一度。

良純、妻を紹介してくれてありがとう。

里紗ちゃん、どうもありがとう、これからもどうぞよろしく。

（石原 宏高／Webオリジナル（外部転載））