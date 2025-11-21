Snow Manの岩本照がInstagramで、初めてトレイルランニングに挑戦した写真を続々と公開している。トレイルランニングとは、砂地や林道など様々な種類の地形や環境で長距離走るスポーツのこと。

【写真＆動画】岩本照が険しい山道をニコニコで駆け抜けるトレラン大会ショット①～③

■30代男子2位で表彰台に立った岩本

岩本は9月23日に、長野県木曽郡で開催されたトレイルランの大会『2025 OSJ ONTAKE 50』に初参加。岩本が「裏切りの筋トレ・メソッド」を連載中の雑誌『Tarzan』の公式YouTubeでも当日の様子を収めたメイキングムービーが公開されている。

公開されたのは、ハット＆ショートパンツ＆レギンスのトレランスタイルでゼッケンをつけて、森のなかを楽しそうに走る様子や、山々に向けて大きく両手を広げた後ろ姿、笑顔でガッツポーズを見せる姿、ランニング用のリュックを背負った後ろ姿、疾走中の真剣な表情など。

逞しい足元や、雄大な山と川を背景にカメラ目線を見せる様子、ゴールテープを切る瞬間や、切ったあとの“やり切った”という表情＆ガッツポーズ、表彰状を受け取った笑顔などが公開されている。

なお、メイキングムービーや『Tarzan』公式Xでは、初のトレラン参加だったことや、練習なしのぶっつけ本番だったこと、ショートコース（約25km）の大会に参加したしたこと。2時間50分35秒で完走し、30代男子2位で表彰台に立った様子も明かされている。

「2位入賞は素晴らしい」「楽しそうに走ってて尊敬」「笑顔が幼稚園児みたいにかわいいのに走りがすごすぎる」「走っている姿勢もきれい」「普段のトレーニングの賜物ですね」「推しが最強で誇りです」などといった声が続々と到着している。

■岩本公開の走行中の姿

■「練習なし・ぶっつけ本番で挑んだレース」という驚きの情報も

■岩本のトレラン初挑戦メイキングムービー