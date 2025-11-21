Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が黒髪の長髪ウルフヘアやショートヘアで撮影に挑んだ舞台裏の様子が公開された。

【写真・動画】「心臓ぎゅ～ってなる」黒髪短髪に大変身したStray Kidsフィリックス【写真】「世界子どもの日」に思いを寄せるフィリックス

■Stray Kidsフィリックスがたくましい腕＆引き締まったウエストで魅了

普段はブロンドヘアであることが多いフィリックス。『VOGUE KOREA』12月号で前髪が重めの長髪ウルフや短髪など、新鮮な黒髪姿を披露し、話題を集めていた。

あらたな投稿では、さらなる誌面のカットやビハインドムービーを公開。まずは黒髪で前髪をオン眉のショートバングにしたフィリックスが、笑顔でカメラに手を振る。そして2、3、6、7枚目では、フィリックスが美しい羽根を手にポーズ。カメラに向かって凛々しい視線を向けたり、たくましい腕が映えるタンクトップを着た後ろ姿を披露している。

４、5、8枚目では、超ショート丈のジャケットが特徴的な黒スーツ姿を公開。髪型は黒髪のベリーショートで、きゅっと引き締まったウエストに目を奪われる。フィリックスは撮影の合間に頭をポリポリかき、無邪気な笑顔を見せた。いずれも彼がアンバサダーを務める、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のウェアとジュエリーをまとっている。

SNSでは「短髪ピリは神」「新鮮でずっと見ていられる」「あまりにも若くてびっくり」「動く黒髪短髪ピリの威力すごい」「心臓ぎゅ～ってなる」「ピリの短髪は沼」「綺麗な顔が惜しげもなく見られるのたまらん」「綺麗だ…」「黒髪短髪のほうが中性的なの不思議」「ウエスト細すぎる」「威力ありすぎ」など、多くの反響が起こっている。

■スキズ・フィリックス、「世界子どもの日」に思いを寄せる

またユニセフ親善大使を務めるフィリックスは、11月20日の「世界子どもの日」に合わせてInstagramを更新。ユニセフ支援のため、ルイ・ヴィトンとコラボして発表した｢シルバー・ロックイット｣コレクションについて紹介し、ブラックジャケットやデニムジャケットを着た自身の写真を投稿した。