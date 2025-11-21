日経平均21日前引け＝反落、1170円安の4万8653円 日経平均21日前引け＝反落、1170円安の4万8653円

21日前引けの日経平均株価は反落。前日比1170.14円（-2.35％）安の4万8653.80円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1239、値下がりは329、変わらずは40と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は615.03円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が387.07円、東エレク <8035>が195.54円、フジクラ <5803>が56.32円、イビデン <4062>が37.94円と並んだ。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を14.04円押し上げ。次いでリクルート <6098>が13.74円、コナミＧ <9766>が12.87円、テルモ <4543>が12.84円、ファストリ <9983>が12.84円と続いた。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は不動産で、以下、繊維、サービス、輸送用機器が続いた。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んだ。



