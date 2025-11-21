ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÆüËÜ¿Í¤Ø¡Ö463²¯±ß¤¢¤²¤í¡ª¡×¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬Àä»¿¤·¤¿¿ÍÊª
»³ËÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢Åê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿ÌðÅÄ½¤»á¡ÖÌÀÆü¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂç³èÌö¡£ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.02¤ò»Ä¤·MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤·¤¿ºÝ¤Î12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó463²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤È¤¤¤¦µð³Û·ÀÌó¤â°Â¤«¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆµ¼Ô¤Ï»³ËÜ¤ò»Ù¤¨¤¿¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ë¤â3²¯2500Ëü¥É¥ë¤¢¤²¤í¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î»³ËÜ¤ÏÂè2Àï¤ÈÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¤·¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢11·î1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤ÎÂè7Àï¤Ç¤Ï9²óÅÓÃæ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥Õ¤·±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢2²ó2/3¤òÌµ¼ºÅÀ¡£¤ß¤¿¤Ó¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ë¤â3²¯2500Ëü¥É¥ë¤¢¤²¤í¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÂåÌîµå¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÏ¢Åê¤ò»Ù¤¨¤¿¿ÍÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬Âè6Àï¤Ç96µå¤òÅê¤²¤¿¸å¡¢¿ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÌðÅÄ½¤»á¤Î¸µ¤òË¬¤ì¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þÌðÅÄ»á¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾¯¤·Åê¤²¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¡©¡¡¾¯¤·¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡£Â¾¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢²¿¤«µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬·¯¤ò¸«¤Æ¡¢Åê¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Âè7Àï¤Ç¤â¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤«¤éÌðÅÄ»á¤Î»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¸å¤ÏÌðÅÄ»á¤âÅÏÊÆ¤·¤Æ»ØÆ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
