親子の個性あふれる“1人予算1000円”ランチが、話題になっている。

【映像】親子の個性光る“予算1000円”ランチ（実際の画像）

投稿したのは、いぶおやさん（@IbusukiOyako）。父（アラフィフ）、長男（高校生）、次男（小学生）の男3人が、スーパーで「1人予算1000円」で選んだランチを投稿した。父は予算より控えめな680円の「魚屋寿司 盛合せ（かんぱち多め）」を選択。長男は少し予算オーバーの1050円の「魚屋寿司 盛合せ10貫」をチョイス。一方、次男は933円の「キハダマグロお刺身さく」を選び、ほぼ予算ぴったりの選択をした。次男は購入後、マグロのさくを自分で切り分け、ご飯と醤油を用意して定食にして食べたという。（※価格は全て税抜き）

個性光る！親子の “1人予算1000円”ランチ

投稿を見た人からは「どれも非常に良い…」「さすが、お父さん！税込1000円以内」「長男の50円まけといて感がなんか好き」「次男チョイスが、渋いな！」「個性が出ていて面白いなぁ」などの声が寄せられ、投稿には約6万件超の“いいね”が押されている（※数字は11月20日14時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「妻や娘が外出して、家に残ったのが男3人。“寿司が食べたい”とのことで、スーパーで買うことに決定。予算1000円で何が買えるか学んでほしいという思いから…。イクラ好きな長男は即決！次男は熟考し『これがまぐろが一番多い』と選択。キッズたちの予算オーバーを格安寿司で補填しました」とコメント。

投稿の反響については「多くの方が面白がってくれてうれしかったです」と話している。(『わたしとニュース』より)