ETF売買動向＝21日前引け、ＭＸ高配日ア、ＭＸ米債ヘ無が新高値 ETF売買動向＝21日前引け、ＭＸ高配日ア、ＭＸ米債ヘ無が新高値

21日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比17.5％減の2180億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同17.7％減の1667億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし <2647> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 ＥＴＦ <2255> 、ＮＥＸＴ インドブル <2046> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ低ベータ５０ <2069> など16銘柄が新高値。ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が9.13％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が6.37％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が5.10％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> が4.12％高、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> が3.20％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は9.42％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は9.05％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は7.61％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は7.41％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は7.35％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1170円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金941億8800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1055億9900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が164億1100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が156億5800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が93億8400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が91億7500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が88億1300万円の売買代金となった。



