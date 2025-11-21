東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、ＡｍａｚｉａがS高 東証グロース（前引け）＝売り買い拮抗、ＡｍａｚｉａがS高

21日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数291、値下がり銘柄数265と、売り買いが拮抗した。



個別ではＡｍａｚｉａ<4424>がストップ高。情報戦略テクノロジー<155A>、免疫生物研究所<4570>、アウトルックコンサルティング<5596>、日本動物高度医療センター<6039>、ＳＢＩインシュアランスグループ<7326>など7銘柄は年初来高値を更新。セレンディップ・ホールディングス<7318>、ＧＥＮＤＡ<9166>、コンヴァノ<6574>、インバウンドプラットフォーム<5587>、イオレ<2334>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ＴＭＨ<280A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>など28銘柄が年初来安値を更新。Ｓｃｈｏｏ<264A>、オキサイド<6521>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ラクオリア創薬<4579>は値下がり率上位に売られた。



