「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。６月３日に肺炎のため８９歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督を悼み、多くの球界、メディア界、スポーツ会、芸能界などの関係者が参会した。

大型ビジョンでは追悼メッセージも放映され、ドジャース・大谷翔平投手も登場。お悔やみを伝えた後、「長嶋茂雄さんがこれまで残してきたご功績と人々に残るご活躍野球に携わる１人の後輩として心より感謝申し上げます」と述べた。続けて、長嶋さんと初めて食事をご一緒させていただいたとき、僕はその姿が後光が指しているように見えた。そういう風に見える方は始めてだったので、今でもその衝撃はよく覚えています」と思い出を振り返った。

続けて、「長嶋さんがこれまで歩んで来た道のりを振り返ると同時に、僕たちにつないでいただいたバトンを次の世代につないでいくのが私の、私たちの使命だと思っています。長嶋茂雄さんは永久に不滅だと、未来永劫、野球界のみならず、日本のスポーツ界において、人柄と功績がさんぜんと輝くと確信しています。長い間、お疲れさまでした」などと思いを伝えた。

お別れの言葉は王貞治氏、松井秀喜氏、俳優の北大路欣也（８５）、映像での追悼メッセージは大谷の他、高市早苗首相、イチロー氏も登場した。