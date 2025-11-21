ETF売買代金ランキング＝21日前引け
21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 94188 -19.6 40470
２. <1357> 日経Ｄインバ 16411 -22.7 6307
３. <1321> 野村日経平均 15658 -4.0 50520
４. <1360> 日経ベア２ 9384 -29.5 154.8
５. <1579> 日経ブル２ 9175 -8.6 435.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 8813 -7.8 47960
７. <1540> 純金信託 5285 -39.0 19590
８. <1568> ＴＰＸブル 4363 28.9 666.7
９. <1306> 野村東証指数 3632 -38.9 3449.0
10. <2644> ＧＸ半導日株 2381 -49.3 2280
11. <1459> 楽天Ｗベア 1938 -17.1 254
12. <1329> ｉＳ日経 1931 -14.3 5063
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1839 -18.3 50320
14. <1348> ＭＸトピクス 1783 202.7 3440
15. <2244> ＧＸＵテック 1681 133.5 2967
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1641 -19.6 62090
17. <1330> 上場日経平均 1613 -23.6 50570
18. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1486 310.5 11765
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1408 44.4 2303
20. <1615> 野村東証銀行 1386 133.7 483.8
21. <1655> ｉＳ米国株 1344 -46.6 745.5
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1296 72.1 789.9
23. <314A> ｉＳゴールド 1154 -28.9 303.9
24. <1358> 上場日経２倍 1099 -23.4 76600
25. <1571> 日経インバ 1082 133.7 432
26. <1346> ＭＸ２２５ 1081 20.5 50580
27. <1545> 野村ナスＨ無 1038 -40.5 38310
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 955 135.2 339.9
29. <200A> 野村日半導 904 -2.5 2138
30. <2036> 金先物Ｗブル 839 -40.5 161000
31. <1326> ＳＰＤＲ 834 -58.0 58970
32. <1489> 日経高配５０ 828 -14.5 2696
33. <1542> 純銀信託 823 -34.4 22975
34. <2243> ＧＸ半導体 820 -18.2 2388
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 793 69.8 2155.0
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 738 51.9 54260
37. <1328> 野村金連動 684 -21.7 15270
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ 638 65.3 51440
39. <1398> ＳＭＤリート 487 -20.7 2058.0
40. <2865> ＧＸＮカバコ 454 -60.7 1188
41. <213A> 上場半導体株 445 336.3 198.2
42. <1308> 上場東証指数 439 -45.1 3409
43. <1478> ｉＳ高配当 436 489.2 4428
44. <2559> ＭＸ全世界株 387 0.0 25145
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 384 -67.4 29770
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 373 -21.3 159
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 340 580.0 41030
48. <1356> ＴＰＸベア２ 310 7.6 185.0
49. <2516> 東証グロース 308 14.9 533.3
50. <1547> 上場ＳＰ５百 307 -15.9 11265
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 94188 -19.6 40470
２. <1357> 日経Ｄインバ 16411 -22.7 6307
３. <1321> 野村日経平均 15658 -4.0 50520
４. <1360> 日経ベア２ 9384 -29.5 154.8
５. <1579> 日経ブル２ 9175 -8.6 435.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 8813 -7.8 47960
７. <1540> 純金信託 5285 -39.0 19590
８. <1568> ＴＰＸブル 4363 28.9 666.7
９. <1306> 野村東証指数 3632 -38.9 3449.0
10. <2644> ＧＸ半導日株 2381 -49.3 2280
11. <1459> 楽天Ｗベア 1938 -17.1 254
12. <1329> ｉＳ日経 1931 -14.3 5063
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1839 -18.3 50320
14. <1348> ＭＸトピクス 1783 202.7 3440
15. <2244> ＧＸＵテック 1681 133.5 2967
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1641 -19.6 62090
17. <1330> 上場日経平均 1613 -23.6 50570
18. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1486 310.5 11765
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1408 44.4 2303
20. <1615> 野村東証銀行 1386 133.7 483.8
21. <1655> ｉＳ米国株 1344 -46.6 745.5
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1296 72.1 789.9
23. <314A> ｉＳゴールド 1154 -28.9 303.9
24. <1358> 上場日経２倍 1099 -23.4 76600
25. <1571> 日経インバ 1082 133.7 432
26. <1346> ＭＸ２２５ 1081 20.5 50580
27. <1545> 野村ナスＨ無 1038 -40.5 38310
28. <1475> ｉＳＴＰＸ 955 135.2 339.9
29. <200A> 野村日半導 904 -2.5 2138
30. <2036> 金先物Ｗブル 839 -40.5 161000
31. <1326> ＳＰＤＲ 834 -58.0 58970
32. <1489> 日経高配５０ 828 -14.5 2696
33. <1542> 純銀信託 823 -34.4 22975
34. <2243> ＧＸ半導体 820 -18.2 2388
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 793 69.8 2155.0
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 738 51.9 54260
37. <1328> 野村金連動 684 -21.7 15270
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ 638 65.3 51440
39. <1398> ＳＭＤリート 487 -20.7 2058.0
40. <2865> ＧＸＮカバコ 454 -60.7 1188
41. <213A> 上場半導体株 445 336.3 198.2
42. <1308> 上場東証指数 439 -45.1 3409
43. <1478> ｉＳ高配当 436 489.2 4428
44. <2559> ＭＸ全世界株 387 0.0 25145
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 384 -67.4 29770
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 373 -21.3 159
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄 340 580.0 41030
48. <1356> ＴＰＸベア２ 310 7.6 185.0
49. <2516> 東証グロース 308 14.9 533.3
50. <1547> 上場ＳＰ５百 307 -15.9 11265
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース