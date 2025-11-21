　21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 94188　　 -19.6　　　 40470
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16411　　 -22.7　　　　6307
３. <1321> 野村日経平均　　 15658　　　-4.0　　　 50520
４. <1360> 日経ベア２　　　　9384　　 -29.5　　　 154.8
５. <1579> 日経ブル２　　　　9175　　　-8.6　　　 435.4
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8813　　　-7.8　　　 47960
７. <1540> 純金信託　　　　　5285　　 -39.0　　　 19590
８. <1568> ＴＰＸブル　　　　4363　　　28.9　　　 666.7
９. <1306> 野村東証指数　　　3632　　 -38.9　　　3449.0
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2381　　 -49.3　　　　2280
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1938　　 -17.1　　　　 254
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1931　　 -14.3　　　　5063
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　1839　　 -18.3　　　 50320
14. <1348> ＭＸトピクス　　　1783　　 202.7　　　　3440
15. <2244> ＧＸＵテック　　　1681　　 133.5　　　　2967
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1641　　 -19.6　　　 62090
17. <1330> 上場日経平均　　　1613　　 -23.6　　　 50570
18. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1486　　 310.5　　　 11765
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1408　　　44.4　　　　2303
20. <1615> 野村東証銀行　　　1386　　 133.7　　　 483.8
21. <1655> ｉＳ米国株　　　　1344　　 -46.6　　　 745.5
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1296　　　72.1　　　 789.9
23. <314A> ｉＳゴールド　　　1154　　 -28.9　　　 303.9
24. <1358> 上場日経２倍　　　1099　　 -23.4　　　 76600
25. <1571> 日経インバ　　　　1082　　 133.7　　　　 432
26. <1346> ＭＸ２２５　　　　1081　　　20.5　　　 50580
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　1038　　 -40.5　　　 38310
28. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 955　　 135.2　　　 339.9
29. <200A> 野村日半導　　　　 904　　　-2.5　　　　2138
30. <2036> 金先物Ｗブル　　　 839　　 -40.5　　　161000
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 834　　 -58.0　　　 58970
32. <1489> 日経高配５０　　　 828　　 -14.5　　　　2696
33. <1542> 純銀信託　　　　　 823　　 -34.4　　　 22975
34. <2243> ＧＸ半導体　　　　 820　　 -18.2　　　　2388
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 793　　　69.8　　　2155.0
36. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 738　　　51.9　　　 54260
37. <1328> 野村金連動　　　　 684　　 -21.7　　　 15270
38. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 638　　　65.3　　　 51440
39. <1398> ＳＭＤリート　　　 487　　 -20.7　　　2058.0
40. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 454　　 -60.7　　　　1188
41. <213A> 上場半導体株　　　 445　　 336.3　　　 198.2
42. <1308> 上場東証指数　　　 439　　 -45.1　　　　3409
43. <1478> ｉＳ高配当　　　　 436　　 489.2　　　　4428
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 387　　　 0.0　　　 25145
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 384　　 -67.4　　　 29770
46. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 373　　 -21.3　　　　 159
47. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 340　　 580.0　　　 41030
48. <1356> ＴＰＸベア２　　　 310　　　 7.6　　　 185.0
49. <2516> 東証グロース　　　 308　　　14.9　　　 533.3
50. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 307　　 -15.9　　　 11265
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース