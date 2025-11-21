ＮＨＫは２１日、２０２７年度前期の連続テレビ小説のタイトルが「巡（まわ）るスワン」で、主演を女優の森田望智（みさと、２９）が務めることを発表した。脚本はバカリズムが手掛ける。

会見に、脚本を務めるバカリズムが登壇すると、集まった報道陣からは「お〜！」と驚きの声が上がった。バカリズムは、２４年頃にオファーを受けたことを明かし「芸人が朝ドラの脚本書くという現象が面白いなと。何十個の設定を出して、ファンタジーもいいかと思ったけど半年はもたないなと。最終的に日常を描こうと着地しました。体調を万全に整えて、年明けから書き始めます」と意気込んだ。

続いて、白いワンピース姿の森田が登壇し、緊張の面持ちであいさつ。本作主演はオファーで決まったといい、「１０日前に聞きました。びっくり、びっくり、びっくり、な気持ち。まさに青天の霹靂（へきれき）。驚いて、なぜ私なのかものすごく分からなくて。特別キラキラしている訳でもなく、秀でた才能もないので」と謙遜しつつ、心境を語った。

朝ドラは過去に「おかえりモネ」（２１年）「虎に翼」（２４年）に出演。ヒロインのオーディションは「１０代の頃から数え切れないほど受けてきた」と告白。「だけどだいたい書類で落とされていて、縁がないと思っていました。誰ですか？落としたの〜！」とちゃめっ気たっぷりに会場を見渡した。

本作では長野県を舞台に、刑事に憧れ警察官となったものの、生活安全課に配属されるヒロインを演じる。「当たり前の日常をそれとなく頑張って楽しむ、すごく共感性のある主人公で、私に近いかもしれない。テレビ越しにしゃべりかけるようなヒロインだったら、キラキラしていなくてもいいのかなと思いました」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

森田と初タッグとなるバカリズムは「きっとすばらしい作品になる。自分の作風と相性がいいんじゃないかと思っていました」と期待を寄せた。

朝ドラは現在、女優・高石あかりがヒロインを務める「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）を放送中。２６年前期は「風、薫る」（主演・見上愛、上坂樹里）、同年後期は「ブラッサム」（主演・石橋静河）の放送を予定している。