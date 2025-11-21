〈「深夜に『お父さんが倒れてる』って電話が…」V系バンドマンが若くして米農家の19代目を継ぐ決断をした“45歳の父親の早すぎる死”〉から続く

「米不足？ 安心して、V系バンドマンが作ってるから」

【実際の写真】ピンク髪でコンバインを操縦する不思議な絵面が話題に。

夜を背景にアンニュイな表情で佇むピンク髪の男性が、青空の田んぼでコンバインを操縦している……？ 意外すぎる取り合わせでバズったのが、ビジュアル系バンド「曇りのち、」のドラマー・魅影（みかげ）さんだ。

「好きなことをやって生きろ」という教えのもと音楽活動に邁進していた魅影さんだが、45歳の父親が突然亡くなってしまい、思いがけないタイミングで跡を継ぐことに。「農業×ビジュアル系バンドマン」という生活を始めて10年。両立生活の実態について聞いた。（全3回の2回目／続きを読む）



魅影さん ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

◆ ◆ ◆

--農業はまさにフルタイムの仕事の代表というイメージですが、バンドとの両立って可能なんですか？

魅影 できますよ。というかバンドマンに農業はすごいオススメです。

--どういうことでしょう？

魅影 自分でもキツイかなと覚悟してたんですが、米農家って想像よりずっと自由なんです。5月の田植えと8月〜9月の稲刈りの時期はたしかに忙しくて、朝7時から夜の7時までご飯も食べずにぶっ続けで作業して、夜はスーパーで半額のお惣菜を買って食べたらすぐに寝ちゃう生活です。

でもピークの時期以外は作業は1日4時間くらいですし、作業する時間帯も選べるのでバンド練習の時間は会社員よりも作りやすいと思います。冬の時期は昔バイトしてた工場から「人手足りないから手伝って」って連絡がきて、その手伝いに行くこともありますよ。

「田舎はアルバイトでも髪色のルールが厳しいところも多くて」

--意外と時間の融通はきくのですね。

魅影 あと、田舎はアルバイトでも髪色のルールが厳しいところも多くて苦労したこともあったんですけど、農業は見た目が関係ないので。

バンド活動だけで食べていけるようになるまでほとんどの人はバイトとかけもちですし、音楽の道を諦めて就職する人も多いんです。でも自分はお米作りの仕事があるから卒業を考えたことはありません。忙しい時期の大変ささえ乗り越えれば、実はバンド活動と農業の相性はかなり良いんですよ。

--繁忙期はさすがにお米が優先ですか？

魅影 基本的にはお米優先なんですけど、稲刈りの時期って夏休みなのでツアーが入ることが多いんですよね。バンドとして出たい大事なイベントがある時は、メンバーに自分の機材を渡して先に移動してもらって、自分は田んぼでギリギリまで農作業してから飛行機や新幹線で移動することもあります。

--お米は生き物ですしね。

魅影 田植えも稲刈りも時期が大事なので、ツアーがあっても田んぼからずっとは離れられないんですよ。苗が成長しすぎちゃうと田植えできないし、稲刈りも間に合わないとダメになっちゃうので。あと農作業は天候にも左右されるので、「ライブの日は晴れてたのに、作業しようと思っていた日に雨が降った」みたいなのは焦ります。

作っているのがあきたこまちとコシヒカリで、あきたこまちは早稲（わせ）という種類で収穫の時期が2週間くらいずれるので、合計1カ月くらいはかかりますからね。

--周りの人に手伝いをお願いすることも？

魅影 近所の人や親戚はみんな優しいんですけど、気持ち的に借りを作りたくないというか、性格的に弱みを見せるのが苦手なので、今はまだ1人でどうにかやっています。

とは言っても、優しい近所の人がこっそり田んぼの様子を見ておいてくれたり、いろいろ助けてはもらってるんですけど。

「どこへ行っても『お米のバンド』って言われるので…」

--他のメンバーが農作業をしてる写真もアップされてましたが、お手伝いに呼んだりもするのですか？

魅影 「髪の毛が何色でもいいバイトだよ」って誘ったり、あとは普通に「お米ってどうやって作るの？」っておもしろがってくれる人も多いので忙しい時期はお願いしてますね。「二度とやりたくない！」って言いながら毎年来てくれる友達もいますし。

--魅影さんは農業姿もSNSにアップしていますが、ビジュアル系としてのかっこよさと農業姿のイメージがバッティングすることはないんですか？

魅影 自分はかなり前から田んぼの話をしてるので、あんまり考えたことはないですね……。むしろ関係者の人やお客さんに「お米の人だ！」ってすぐに覚えてもらえるからメリットの方が大きいかも？ 困るのは日焼け止めがすぐ無くなることぐらい。

ただどこへ行っても「お米のバンド」って言われるので、もしかしたらメンバーには迷惑かかってるかもしれないです（笑）。

「なんで自分は他のバンドマンみたいに音楽だけに集中できないんだろう」と泣いた日も

--米農家をやめたい、と思ったことはありますか？

魅影 跡を継いで3年目の頃、メンタルが弱って「なんで自分は他のバンドマンみたいに音楽だけに集中できないんだろう」って1人で泣いていた時期はありました。でもなぜか、やめたいとは思わなかったんですね。

ビジュアル系っぽくないかもしれないですけど、割と働くのは好きなんですよ。スーパーとかリサイクルショップ、工場のバイトも好きだったし、美容院もきつかったけど楽しかったし。

--魅影さんにとっては農業も好きなことですか？

魅影 そうですね。収穫のときは達成感があるし、買ってくれた人が喜んでくれるのも嬉しいです。あと、この間「うちのお米って美味しいんだな」って改めて思ったんですよ。米農家って新米は売り物だから、実は普段は古いものを食べてるんですけど、友達が稲刈りの手伝いに来てくれた時に取れ立てのお米を炊いたら、美味しくてびっくりしました。改めて作って良かったと思いましたね。

--「好きなことをやって生きろ」という言葉が生きているんですね。

魅影 お父さんのお墓参りに行くときも、心の中で「今も好きなことやらせてもらってるよ。応援してね」って話してます。お母さんも、一度ワンマンライブに招待したら100人くらいお客さんが来てくれてるのを見て「ちゃんとやってるんだね」と認めてくれるようになりました。音楽だけで生活するにはまだまだですけど、「こんなに応援してくれる人がいるんだ！」と驚いたみたいで。

それからは応援してくれるようになって、コロナの時期にライブができなくてバンドをやめて就職するかお母さんに相談したら「ここまでやっちゃったなら、続けなさい！」と逆に背中を押されました。

