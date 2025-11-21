【シーズン2「虚空の残響」】 11月21日より配信開始

Amazing Seasun Gamesは、Xbox Series X|S/PC用三人称視点メカシューティング「Mecha BREAK」のシーズン2「虚空の残響」を11月21日より配信開始した。

今回の大型アップデートでは、新機体「ノルン」と「巨闕」、専属パイロット「チャールズ」と「サイラジャ」およびそれぞれの機体専用仕様「トライセラ・カスタム」と「インフェルノX-2」が登場する。さらに、新シーズン限定の武装・衣装など多彩な新コンテンツが追加される。

シーズン2「虚空の残響」

新機体

シーズン2では、戦車に変形してラム突進で敵陣を蹂躙する超重量機「巨闕 (キョケツ) 」と、待望の弓型武装と多彩な弾種切替機能を搭載した軽量狙撃機「ノルン」という2機のMB (メカブレイク) が新たに登場する。

広大な戦場を駆け抜ける、これまでにない疾走感が味わえる「巨闕 (キョケツ) 」

「巨闕」は、エアホバーで地上・水上を超高速走行できる戦車フォームに変形可能で、あらゆる悪地や難所を踏破する。鋭利な武装と圧倒的な装甲で敵の攻撃や障害物をものともせずに突き破り、敵の重要目標を次々と制圧。時には、突進体当たりだけで敵を粉砕することもある「巨闕」は、まさに「走る凶器」。力とスピードが融合した、他にはない爽快感を味わえる。

未来を射抜くその弓矢には、古より伝わる妙技が宿る「ノルン」

【PGI-T06 MIKILLJA Ready for Action】

「ノルン」は「ファルコン」や「パンサー」を手掛けたビフレスト社の最新型の狙撃機。独特な弓型電磁加速兵装で放たれるのは、弓術の精神が宿る致命的な一射。重装甲も貫く徹甲弾に、敵機やドローンを一度に無力化できるパルスアロー、戦況や用途に応じて弾頭を換装可能で優雅さと実戦力を併せ持つ、戦術の幅が広がる機体となっている。

シーズン限定武器外観

【UBP-D08E NORNE Ready for Action】

シーズン2では新たな武器外観が追加される。一部は功績Ptで購入可能で、また物資コンテナからランダムで入手できるものもある。

新シーズン限定衣装セット

功績Ptで購入可能なステージコスチューム風の衣装セット「フィーバーステップ」と、期間限定でショップに登場する昆虫モチーフの外骨格アーマー風の衣装セット「エクソハンター」が追加される。

新規専属パイロット＆カスタム機仕様

赤と黒を基調としたカスタム機仕様「インフェルノX-2」が期間限定でショップに登場し、同時に、その専属パイロット「サイラジャ」もS.H.A.D.O.W.に着任。

改造手術の影響で記憶の大半を失った強化人間である「サイラジャ」のその奇抜な言動の裏には、失われた過去を追い求める強い想いが秘められている。新シーズンで、彼女と共に“自分自身”を取り戻す冒険に出撃しよう。

また、増設装甲で、より巨大でパワフルになった「トライセラ・カスタム」の仕様データが、功績Ptで入手可能になる。同時に、その専属パイロット「チャールズ」がS.H.A.D.O.W.へ正式着任。数々の戦場をくぐり抜けてきた歴戦のベテランにして、5人の子供を養子に持つ親バカなパパの一面も持っている。再び操縦桿を握るのは、故郷を焼かれたことへの復讐と、何よりも大切な家族を守るため。大火力超重量機 (タンクメカ) 好きには見逃せない一機となっている。

開発者レター公開

【開発者レター】

「Mecha BREAK」のエグゼクティブプロデューサーで、Amazing Seasun Games のCEOでもあるKris Kwokは、先日公開した開発者レターにて、開発チームは現在、積極的にプレーヤーの皆様からのフィードバックを収集し、コミュニケーションを強化することで、「Mecha BREAK」の最適化と革新を共に進めていくことを明らかにしました。

来年の周年記念の際には、全く新しい「ブレイク版」をPS5を含め、より多くのプラットフォームでお届けすることを目指しています。また、それに先駆けて実施される「ハーフアニバーサリー」では、大規模なオンラインイベントや新ゲームモードの追加など、様々なアップデートが予定されています。

これからの「Mecha BREAK」の進化にどうぞご期待ください！

