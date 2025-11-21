中国が第5世代ステルス戦闘機J（殲）−35の販促を、米国製武器の購買が難しい中東の複数の国に集中的にしていると、香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）が21日報じた。

報道によると、第5世代ステルス戦闘機の生産が可能な米国・中国・ロシア3カ国が17〜21日、UAE（アラブ首長国連邦）ドバイエアショーで販売競争をしている。

隔年で開催されるドバイエアショーは、米国など西側と中国・ロシアなどの航空・防衛産業企業およそ1500社が参加する中東・北アフリカ地域最大のエアショー。特に今年は第5世代ステルス戦闘機に関心が向かった。

SCMPは「米国のF−35とロシアのSu−57が同じ行事場所に登場したのは今回が初めて」とし「F−35が高速で重力に反する一連の回転と高難度機動力を見せて地平線の向こうに消えると、Su−57が各種アクロバット飛行と超音速巡航能力を見せた」と観覧評を伝えた。

同紙はJ−35もドバイエアショー展示場の中国航空技術輸出入公司（CATIC）ブースに展示されたと紹介した。J−35は2012年の試験飛行を経て、2024年11月に中国広東省珠海で開催された第15回中国国際航空宇宙博覧会（珠海エアショー）で公開され、今年9月3日に北京で開かれた戦勝節80周年軍事パレードで空中編隊の一員として上空を飛行した。

同紙は、米F−35は主に同盟国に販売され、これまで12カ国に引き渡されたと伝え、ロシアのSu−57と中国のJ−35も中東市場進出を加速していると報じた。また、専門家らを引用し、「ドバイエアショーで中国の航空関連武器システムがロシアよりはるかに競争力を持つことが確認された」とし、これは米国の武器を購入できない国に魅力的だと診断した。