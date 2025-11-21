講談社から、己肯定感を高め、次へのやる気を引き出す『頭がよくなる！ おうち モンテッソーリ 育脳シールワーク ディズニープリンセス』が登場。

10人のディズニープリンセスをあしらったデザインに仕上げられた、子どもの興味を引きつけ、楽しく始められる育脳シールワークです☆

講談社『頭がよくなる！ おうち モンテッソーリ 育脳シールワーク ディズニープリンセス』

価格：1,760円（税込）

発売日：2025年11月20日（木）※発売日は書店によって異なる場合があります

内容：練習シート2枚・シールシート8枚・育脳ワークシート10枚、むーくんママ解説書つき

サイズ：たて257mm×よこ182mm

対象年齢：3歳から

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

教育現場や子育ての場でも広く実践されている、モンテッソーリ教育。

「おうちモンテ」をキーワードとして広く認知されるようになってきました。

今回、そんなモンテッソーリ教育を手軽に楽しめる『頭がよくなる！ おうち モンテッソーリ 育脳シールワーク ディズニープリンセス』が講談社より登場。

Instagramフォロワー4万人以上が支持する、モンテッソーリ資格保有のむーくんママ監修のもと制作されました。

むーくんママには、遊び方解説やシールの大きさ・難易度調整など教育部分の監修を担当されています。

モンテッソーリ教育の理念を大事にしつつ、初心者にもわかりやすい内容なので、本格的なモンテッソーリ教育を行う前の導入におすすめ。

さらに、10人のディズニープリンセスをあしらったデザインに仕上げているので、子どもの興味を引きつけ、楽しく始められるのが特徴です。

育脳シールワークは丸シールを貼って絵を完成させるもので、ねらった場所に貼ることで手指の巧緻性を育みます。

熱中して貼り続けると集中力が伸び、完成すれば大きな満足感と自信も得られるのも特徴。

達成感が自己肯定感を高め、次へのやる気を引き出す内容です。

見本にとらわれずに好きな色のシールを貼りたい気持ちが芽生えたら、子どもの自由な発想を尊重することで、自然と創造力が養われます。

『頭がよくなる！ おうち モンテッソーリ 育脳シールワーク ディズニープリンセス』には練習シート2枚のほかに、育脳ワークシート10枚入り。

レベル別になっているので、「もっとやってみたい！」と次への意欲に繋がります。

シールシートは、シール以外の部分は剥離紙がそのまま見えている状態。

はがしやすい仕様なので、気が散らずに集中できます。

取り組み方ガイドとして、監修者むーくんママによる解説書つき。

環境の整え方や、サポートのコツを紹介しています。

むーくんママよりメッセージ

インスタグラムでモンテッソーリ教育や知育、育脳について発信している“むーくんママ”です！

このシールワークは、「子どもは自ら育つ力を持っている」というモンテッソーリ教育の理念をベースに、子どもの自主性を育むことができるようになっています。

保育者は過度に介入せず、「子どもが自分で選び、自分でやり遂げる」という体験をたくさんさせてあげてください！

自主性と自己肯定感の向上につながります。

10人のディズニープリンセスをあしらった、子どもの興味を引きつけ、楽しく始められるモンテッソーリ育脳シールワーク。

講談社の『頭がよくなる！ おうち モンテッソーリ 育脳シールワーク ディズニープリンセス』は、全国の書店、Amazonなどで販売中です☆

