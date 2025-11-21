「米不足？ 安心して、V系バンドマンが作ってるから」

【実際の写真】ピンク髪でコンバインを操縦する不思議な絵面が話題に。坊主頭時代のかわいい姿、憧れだった父とのツーショット、2人の妹たちと、そして現在の美しいV系姿まで

夜を背景にアンニュイな表情で佇むピンク髪の男性が、青空の田んぼでコンバインを操作している……？ 意外すぎる取り合わせでバズったのが、ビジュアル系バンド「曇りのち、」のドラマー・魅影（みかげ）さんだ。

茨城にある4ヘクタールの田んぼで1人で米作りをしながら、バンド活動を行う世にも珍しい「農業×ビジュアル系バンドマン」という生活にどうやってたどり着いたのか。本人に話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）



ビジュアル系バンドと米農家という珍しい兼業の魅影さん ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

◆◆◆

--田んぼとV系、あまりにも意外な取り合わせで驚きました。いつもあんな風に農作業をしているんですか？

魅影 写真に写ってるのは僕が普段お米を作ってる田んぼで、コンバインもいつも乗ってるものですね。ただあの写真には1個だけ嘘があって、V系に日焼けは厳禁なのでいつもは完全日除けの帽子をかぶって顔も防塵マスクをしてるんです（笑）。それ以外は服も景色もいつも通りですね。

--ものすごいバズり方でしたが狙っていたんですか。

魅影 面白いかなとは思ったんですけど、想像以上に多くの人が反応してくれて、お米の注文も入ったりして驚きました。

「ここはお前の家だから跡を継いで」と「好きなことをすればいいから」

--魅影さんの実家が農家なんですか？

魅影 そうですね。父方が茨城で代々続く農家で、自分で19代目です。小さい頃からおばあちゃんには「ここはお前の家だから跡を継いで」と言われてたんですけど、お父さんは「好きなことをすればいいから」と言ってくれて、農業はやってもやらなくてもいい雰囲気で育ちました。

--それでビジュアル系バンドに。

魅影 中学校の頃までは坊主頭の野球部だったんですけど、中学3年生のときに友達がカラオケで歌っていた「the GazettE」のPVがかっこよくてすぐハマりました。とは言っても茨城の田舎なので、高校生までは雑誌やYouTubeを見るぐらいでしたけど。

--バンドを始めたのは高校生から？

魅影 高校で軽音部に入りました。楽器はそこまでこだわりがなかったんですけど、ドラムをやりたい人が誰もいなかったので「ここで自分が手を挙げたらバンド組めるじゃん！」って思って、「ドラムやります！」って立候補しました。

--その時からビジュアル系バンドですか？

魅影 高校のときは周りはロックが好きだったので、ブルーハーツのコピーとかでしたね。ビジュアル系は高校を卒業して美容師の専門学校に入ってから。SNSのビジュアル系サークルで東京のバンドマンから「一緒にV系のコピーバンドをやりませんか」って誘われて1回ライブに出たんですよ。そうしたらビジュアル系のドラマー人口って少ないからいっぱい誘われるようになって、活動が広がっていきました。

--いずれ農家を継いで欲しいと思っている長男がビジュアル系になっていくことについて、親や周囲の反応はどうでしたか？

魅影 お母さんはちょっと嫌がっていましたね。高校時代から全く勉強しないでドラムばっかりしていて、専門学校も本当は音楽をやりたかったんですけど反対されて。それで手に職をつけようと思って美容師にしたんですけど、卒業が近づいてきた時に「やっぱりバンドをやりたいから就職しない」って学校に伝えたんです。そうしたら親に連絡が入って、「こんな子に育っちゃった」ってお母さんは泣いてました。それで家族会議になりました。

--進路で家族会議、修羅場です。

魅影 その頃には実は両親がもう離婚していたんですけど、家族会議にはお父さんも来てくれて「好きなことして後悔ないように生きろ！」と応援してくれました。お母さんも就職しないでバンド活動をすることに一応納得してくれたんですが、泣かれたのは罪悪感があったので美容室で働きながらバンド活動もすることになりました。

「深夜に『お父さんが倒れてる』って電話がかかってきて…」

--バンドと農業の兼業が始まったのはいつ頃からですか？

魅影 10年前ですね。お父さんが45歳で亡くなってしまい、自分が継ぐことになりました。

--45歳は早いです。

魅影 脳出血が原因で、本当に急でした。ちょうど稲刈りの時期で、自分はバンドのツアーが終わって電話で「今日戻ってくるの？」「ツアーが終わったところで疲れてるから明日の朝に帰るね」みたいな話をしました。

そうしたら数時間後、深夜におばあちゃんから「お父さんが倒れてる」って電話がかかってきて。急いで帰ったんですけどもう心臓が止まっていて助からなくて……。血圧が高いぐらいで全然元気に過ごしていたんですけど。

「そんなに若くてできるわけないからやめろ」と止められたが…

--本当に突然だったのですね。米農家を継ぐ決断はすぐにできたのですか？

魅影 親戚や周りの人からは「そんなに若くてできるわけないからやめろ」と止められました。でも跡を継ぐこと自体は少しも迷わなかったですね。想像していたよりは早かったけど「自分の番が来たな」という感じで。お父さんまで18代続いてきたものを自分の代で終わらせるのも嫌ですし。きょうだいは妹2人なので、自分が長男だしやるしかない、と思いました。

--お母さまは田んぼにはタッチしていなかった？

魅影 元々田んぼはおばあちゃんとお父さんだけでやっていたので、何にしても自分が継ぐか、農家を廃業するかの二択でした。

--でも、そんなに急にお米って作れるんですか？

魅影 小さい頃から手伝っていましたし、流れはわかっているつもりでした。とはいえ指示されたことをやっていただけなので、いざ自分だけでやろうとすると機械の操作とかわからないこともありましたけど。

お父さんは兼業だったので、実は米作りのメインはずっとおばあちゃんで、そのおばあちゃんにイチから叩き込まれてどうにかできるようになりました。でもおばあちゃんも2020年に亡くなってしまって、今は1人で全部やってます。

--不安はありませんでしたか？

魅影 もちろん最初は不安でしたよ。お米を作れる自信もなかったし、バンドと両立できるのかもわからなくて。でもどっちも絶対やめないと決めて、あとはお父さんに言われた「好きなことをやって生きろ！」という言葉を頼りにどうにか続けてきた感じです。

〈ビジュアル系バンドマン×ガチ米農家という“異色すぎる兼業”が意外と好相性な理由「農業は見た目が関係ないので…」〉へ続く

（雪代 すみれ）