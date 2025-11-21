11月22日は「いい夫婦の日」。タメニー株式会社はこのほど、20～49歳の既婚男女2415人に対して実施した「いい夫婦の日」に関するアンケート結果を公表した。



【調査結果】2025年に結婚した芸能人・有名人で憧れるカップル上位20組

2025年に結婚した芸能人・有名人で憧れるカップルを聞いたところ、3位は「村上信五＆一般女性」（120票）となった。男性アイドルグループ「関ジャニ∞」から改名した「SUPER EIGHT」のメンバーとして活躍。「錦秋の候、皆さまにはご健勝のことと存じます」から始まる結婚発表文には、錦戸亮を想起させる「錦秋の候」など、グループメンバーの名前が文章内に散りばめられていたことでも話題になった。



2位は「松下洸平＆一般女性」（156票）がランクイン。NHK連続テレビ小説「スカーレット」で俳優としてブレイクし、自ら作詞作曲をこなすアーティストとしても活躍中。穏やかで誠実、謙虚なイメージも好感を得たようで、特に女性からの支持が多く、105票が女性票だった。



1位は「カズレーザー＆二階堂ふみ」（363票）が輝いた。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーは、同志社大学出身でクイズ番組などでも活躍。二階堂ふみは慶應義塾大学に合格しており、２人とも知性派として知られています。「如何せん二人共に個性やこだわりが強いもので、時には衝突し時には落ち込むこともありましょうが、最後は笑って前を向ける、そんなゆるく朗らかな家庭を築いていきたいと思います」という結婚報告のコメントも共感を集めたのか、最も多くの支持を得た。



（よろず～ニュース調査班）