松村北斗、シャネル身にまといポップアップ『DREAM CHASER』来場 夢への原動力は「憧れ」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、23日から30日まで東京・原宿で開催されるシャネルのファインジュエリーとウォッチのポップアップイベント『DREAM CHASER（ドリーム チェイサー）』に来場した。
【写真】華奢なネックレスがきらり…松村北斗の美しい横顔
同イベントでは人気コレクションの展示、販売のほかホリデーシーズンを感じる装飾や目玉として、2026年1月に発売予定の「ココ クラッシュ」ネックレスを特別に先行販売。試着したまま撮影ができるポラロイドフォトサービスを実施する。さらに、スタンプを押して作成するオリジナルのクリスマスカードや、コーラス隊による週末限定のクリスマスソングの歌唱などスペシャルな体験を楽しむことができる。
17日にはオープンに先駆け、松村北斗が一足先に同イベントを体験した。会場をめぐった松村は「シャネルさんのジュエリーだったり時計を見るのが目的だったのですが、作られている空間やしゃべるふくろう（グリーティング オウル）との会話、自分だけに選んでいただいた曲を歌っていただいたり、それを経て観たときのジュエリーや時計は特段にスペシャル」と堪能した様子。
松村はこの日、高耐性ホワイト セラミック×SSの「J12 キャリバー 12.1」ウォッチ、18Kホワイトゴールドとダイヤモンドの「ココ クラッシュ」ネックレス（イベント先行販売）、イヤカフとブレスレット、18Kホワイトゴールドおよび18Kベージュゴールドの「ココ クラッシュ」リングにライオン モチーフのボタンが印象的なシャネルのブラック ジャケットをコーディネート。
「ネックレスは一番華奢なタイプ」をセレクトしたという松村は「いろんなことをじゃましないけど主役にもなれる。ゴージャスさを出せることがきれいだなと思います。形がかばんにも使われるキルティングをもしているので、せっかくだったらそういうかばんもあわせて見にいくとか、自分の中で物語がつながっていくような過ごし方ができればいいな」と想像をふくらませた。
ジュエリーを贈りたい相手として「母がずっとおしゃれが好きで、きれいなものが好き。ジュエリーを贈ることが、何が好きで何が似合うかわからなくて、汎用性のあるものを渡してしまいがちなのですが、改めてみたら、あ、似合いそうと思うものがたくさんあったので今年、ないしは来年とかにはジュエリーを親に贈ってみようかな」と母親思いな一面も。
『DREAM CHASER』にちなみ夢の原動力を聞かれると「多くは支えてくれる家族やスタッフさん、応援してくださる方が年々原動力として強くなっているんですけど、いまだに憧れというものが自分を動かしていて。憧れの人物、作品、シチュエーションが今の原動力ですかね」とまっすぐな瞳で回答していた。
会場には松村のほか、ちゃんみな、市川染五郎、出口夏希、シャネルのアンバサダーである橋本愛、宮沢氷魚らがシャネルのコーディネートを身にまとって駆けつけた。
