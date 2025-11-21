【大王製紙エリエールレディス】第1日

【もっと読む】米ツアーシード権喪失の渋野日向子に“原英莉花の復活ロード”「下部ツアー」参戦のススメ

無念の「退場」となった。

推薦出場の渋野日向子（27=写真）が、12ホールを終えたところで首痛のため途中棄権した。

発症したのは、まだ肌寒い朝のドライビングレンジだった。9時10分のスタート前、アイアンの次にドライバーを握り、一発打った直後に首の左側を痛めた。テーピングをしてスタートし、後半3番（パー3）の第1打は右へ大きく曲げてOB。このホールをトリプルボギーとし、6オーバーになったところで棄権。「（朝の練習で）ぎっくり首のような状態になってしまった」という。

この日は、同じく米ツアーでシード落ちした西村優菜（25）と、今大会で年間女王確定が濃厚な佐久間朱莉（22）と同組で、注目のペアリングだった。渋野が痛みを抱えながらスコアを崩す中、佐久間は前半4つのバーディーを奪い、渋野が棄権した直後も連続バーディーとし、6アンダー。2週連続優勝を狙う脇元華（28）と並んで首位タイで初日を終えた。西村は1オーバー57位発進となった。

気になるのは首の状態だ。渋野は来季の出場順位を上げるために臨む12月4日からの米ツアー最終予選会に間に合うのか。

プロゴルファーの身体を見てきたフィジカルトレーナーの平山昌弘氏こう言う。

「首痛の原因はストレスも考えられます。スイングに悩み、予選落ちが多く、マイナス感情が体に残る。ストレスは背中や肩甲骨まわりの筋肉を硬くし、頭を支える首の可動域を狭くする。この日、ドライバーを振る動きに耐えられなくなったのではないか。本人は“ぎっくり首”と言ってますが、頚椎の捻挫の可能性があります。予選会まで2週間あれば、7〜8割は回復してプレーできるまでになるかもしれませんが、それには徹底的にリラックスさせて呼吸から直すなど、適切な指導が必要です」

体調万全でも5日間90ホールの予選会は厳しい戦いだ。ショットもメンタルも不安定な渋野に、新たな試練が訪れた。

◇ ◇ ◇

今シーズンも不振が続く渋野日向子の最新ニュースは、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などで詳しく報じている。