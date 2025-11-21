プロ野球・読売巨人軍で選手、監督として偉大な足跡を残し、６月に８９歳で死去した長嶋茂雄さんのお別れの会が２１日、東京都文京区の東京ドームで行われた。

球団ＯＢらスポーツ関係者や、政財界関係者ら多数が参列し、故人をしのんだ。

式典では、生前に縁の深かった３人がお別れの言葉を述べた。長嶋さんとともに「ＯＮ砲」として一時代を築いた福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（８５）は、「我々の心の中には明るい太陽のような長嶋さんが生き続けてくれると確信しています」と盟友を悼んだ。

巨人、米大リーグ・ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さん（５１）は、２人きりの素振り指導を受けた現役時代を振り返り、「野球選手としての正しい道を示し、その道を明るく照らし、力強く導いてくださいました」と述べた。俳優の北大路欣也さん（８２）は「私たちの長嶋さんへの感謝の思いは永遠です」と別れを惜しんだ。

長嶋さんは千葉県臼井町（現佐倉市）生まれ。立教大から１９５８年に巨人入りし、打点王、本塁打王を獲得。５９年には初の天覧試合でサヨナラ本塁打を放った。王さんとともに６５年からの日本シリーズ９連覇「Ｖ９」の原動力となり、７４年に「巨人軍は永久に不滅です」との名言を残して引退。背番号３は巨人の永久欠番となっている。

７５年に巨人監督に就任し、６年でセントラル・リーグを２度制覇。９３年から再び指揮を執って３度のリーグ優勝を果たし、９４年と２０００年に日本シリーズを制した。０１年を最後に勇退し、終身名誉監督となった。

０４年３月に脳梗塞（こうそく）を発症。懸命にリハビリに努め、ファンに回復した姿を見せた。今年３月に肺炎と診断され、５月下旬に症状が悪化。６月３日朝に息を引き取った。