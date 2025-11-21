〈ビジュアル系バンドマン×ガチ米農家という“異色すぎる兼業”が意外と好相性な理由「農業は見た目が関係ないので…」〉から続く

「米不足？ 安心して、V系バンドマンが作ってるから」

【実際の写真】ピンク髪でコンバインを操縦する不思議な絵面が話題に。坊主頭時代のかわいい姿、憧れだった父とのツーショット、2人の妹たちと、そして現在の美しいV系姿まで

夜を背景にアンニュイな表情で佇むピンク髪の男性が、青空の田んぼでコンバインを操作している……？ 意外すぎる取り合わせでバズったのが、ビジュアル系バンド「曇りのち、」のドラマー・魅影（みかげ）さんだ。

45歳の父親が突然亡くなり、想定外に早く跡継ぎとなって10年。茨城にある4ヘクタールの田んぼで1人で米作りをしながら、バンド活動を行う世にも珍しい「農業×ビジュアル系バンドマン」は「令和の米騒動」をどう見ていたのか。米農家のリアルな収支状況についても聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



魅影さん ©文藝春秋 撮影・山元茂樹

◆ ◆ ◆

--現在、どれくらいの広さで米作りをしているんですか？

魅影 1か所にまとまっているわけじゃないんですけど、全部でだいたい4町歩（ちょうぶ）ですね。

--町歩？

魅影 えっと1町歩が100m×100mなので……。

--ということは4町歩で4ヘクタールになりそうですけど（東京ドームより少し小さい程度）、1人で作業しているんですか？

魅影 1人でやってますね。自分の土地の田んぼと預かっている田んぼが合わせて19面あって、最初はなかなか覚えられなくて別の人の田んぼを間違えて耕しちゃうこともありました。

「今年は『初めて1000万円を超えるかも！』って楽しみにしてたんですよ」

--その広さで、どのくらいのお米が収穫できるんでしょう。

魅影 1町歩で70〜80俵ぐらいですね。

--俵！ 単位が米農家すぎます（笑）。

魅影 あっ（笑）。1俵が60kgなので、80俵だと4.8トン、4町歩で320俵できれば19トンぐらいですね。

--ものすごい量ですね。ちなみに19トンだとどのくらいの売り上げになるんでしょう？

魅影 今年は卸値が1俵で3万5000円だったので「初めて1000万円を超えるかも！」って楽しみにしてたんですよ。実際は全然届きませんでしたけど。上手な農家さんは田んぼの角まできれいに苗を植えていっぱいお米を作れるんですけど、自分はまだたまに角が空いちゃって、収穫してみたら思ったより少なくて。

「手元に残るのが500〜600万円。これでもかなり増えたんですよ」

--売り上げはまるまる手元に残るんですか？

魅影 自分の場合は、4町のうち1町5反が借りている土地なので、小作料としてその田んぼで取れたお米の何割かか、その分のお金をお渡ししてます。あとは種とか機械のお金を払って、手元に残るのが500〜600万円くらい。そこから税金や健康保険料も払います。でも今年はお米の価格が上がったので、これでもかなり増えたんですよ。

--去年まではもっと厳しかった？

魅影 2024年は卸値が1俵あたり2万5000円でしたけど、その前までは1万〜1万3000円くらいの時期がずっと続いてたんです。でも1万3000円くらいだと、経費を差し引いたらほとんど手元に残らなくて。コロナの時期は9000円だったので「さすがに無理！」って思ってました。

--それだと生活も厳しそうですよね。

魅影 田んぼを継いで数年は、収支はほぼ0か少しプラスぐらいだったと思います。当時は収入はおばあちゃんが管理していて、自分はお給料ではなくてバンドのツアーがあるときにお小遣いをもらうぐらいでしたね。

バイトでバンド活動の経費を稼いで、普段の生活はおばあちゃんの年金に頼るような感じで。なのでもしお米の値段が元に戻ったら、またバイトを相当入れないと厳しくなっちゃいますね。

--それだけ生活が大変だと、米作りする人も減りますよね。

魅影 自分の田んぼがあるエリアは人口が減っていて、小学校も廃校になったりしてますね。田んぼに対して作る人も明らかに足りてなくて、草が生い茂ってしまった田んぼも見かけます。

自分で4町歩も預かるようになったのも今年からで、近所の米農家の方に「もう作り続けられないから」とお願いされたんです。やめる農家さんが増えてきて、近所にある大規模な農家の親戚も「預かってあげたいけどそろそろ限界」と話してました。

--魅影さんも1人でやるには限界がありますよね。

魅影 田んぼがもったいないから自分でできるなら預かりたいんですけど、広げると設備が問題なんですよね。ビニールハウスも足りないし機械も大きなものが必要で、正直1人では今ぐらいが限界だと思ってます。

今年はビニールハウス2つでは1回で苗を植えきれなくて、田植えの後にもう1回育てましたから。

「お米の値段が上がってるのを最近まで知らなかったんですよ」

--人を雇ったりして規模を大きくしていく予定はないんですか？

魅影 今のところは考えてません。人を雇うと「もし怪我させちゃったらどうしよう」とか心配ですし、その人の人生もかかってきちゃうので、そこまで背負う勇気はまだないというか。

--お米の値段が高いと話題ですが、魅影さんの話を聞くと安ければいいわけではないんだなと思います。米農家の立場から見て「令和の米騒動」ってどう思っていたんですか？

魅影 それが実は、あんまりニュースを見ないのでお米の値段が上がってるのを最近まで知らなかったんですよ。うちのお米を個人で買ってくれるのは大体ファンの子ばかりだったんですけど、去年から初めての人に「まだお米ありますか？」と聞かれることが増えて、不思議だけど嬉しいなって思っているうちに、うちで食べる分まで売り切れて。

いつもは妹たちにも送ってるんですけど、「お米なくなっちゃった」って言ったら「もしかして前の値段のまま売ってたとか？」って聞かれて、正直に答えたら怒られました（笑）。

--それでもバンドもしながら米作りから受注や発送まで全部1人でやっていたら、情報に疎くなってもしょうがない気がします。

魅影 発送も地味に大変なんですよ。精米する前の状態で保存しておいて、注文をもらったら自分で精米して送るんですけど、精米所が近所に1か所しかないんです。それで昼間だと占領しちゃうので、ライブやスタジオが終わってから夜の10時ぐらいに精米を始めて、朝の4時くらいまでかかることもあります。

--お米屋さんに売ってしまえば楽にはなりそうですが。

魅影 その方が取りにきてもらって完結するので楽なんですけど、やっぱり直接注文してくれるのが嬉しいんですよね。去年は5〜10倍くらい注文がありましたし、今年もXの投稿がバズったことで知ってくれた方も多くて。

自分は平均くらいの収入があればOKだと思っているので、あとはみんなが喜んでくれればそれでいいかなって思ってます。

それでも元に戻ってしまうとやっぱり苦しいなとは思うので、「お米が高い」と言う人の気持ちもわかるんですけど、ちょうどいいぐらいに落ち着いてほしいですね。

（雪代 すみれ）