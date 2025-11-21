¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¸µ¼é¸î¿À±¦ÏÓ¤ò¡ÈÊü½Ð¡É¤«¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Êºþ¿·¡×¤Ç¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î´íµ¡¡¡¥É·³¥á¥Ç¥£¥¢
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸µ¼é¸î¿À¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤¬¡¢¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ê·ÀÌó²ò½ü¡Ë¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Way¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤ÏºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ùÎã¤À¡£Èà¤Ï2021Ç¯¤Ë¥ì¥¤¥º¤«¤é¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Èà¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸«»ö¤ËºÆÀ¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èà¤Ï2022Ç¯¤Ë63¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ËÉ¸æÎ¨1.14¤òµÏ¿¤·¡¢µå³¦¤ÇºÇ¤â»ÙÇÛÅª¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï2023Ç¯¤â62»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨2.05¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î24¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Ë¤â61»î¹ç¤Ç18¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.62¤È°²½¤·¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¾ï¤ËÈà¤ò¸ø¼°¤Ê¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï¤½¤ÎÌò³ä¤«¤éÀµ¼°¤Ë³°¤µ¤ì¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Êºþ¿·¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢FA¤ÇÂçÊª¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È±½¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Îºþ¿·¤Î¤¿¤á¸µ¼é¸î¿À¤âÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]