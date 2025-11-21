¡ÚÂ®Êó¡ÛÍèÇ¯2·î1Æü³«ÄÌ¤Ø¡¡»³ÍÛÆ»¡ÖµÈÈ÷¥¹¥Þー¥ÈIC¡×24»þ´Ö²½¡¦Âç·¿¼ÖÂÐ±þ¡¡¹ñÆ»180¹æ¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¡¡»ÔÆâ´´ÀþÆ»Ï©¤Î½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Ë´üÂÔ
²¬»³»Ô¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡ËµÈÈ÷¥¹¥Þー¥ÈIC¡Ú²èÁü①¡Û¤Î24»þ´Ö²½¡¦Âç·¿¼ÖÂÐ±þ¤È¡¢¹ñÆ»180¹æ¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¡ÊËÌ¶è°ìµÜ»³ºê～ËÌ¶èº£²¬¶è´Ö¡Ë¤¬ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡ËÇ¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÈ÷¥¹¥Þー¥ÈIC¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¸áÁ°6»þ～¸á¸å10»þ¡¦ÆóÎØ¼Ö¡¦·Ú¼«Æ°¼Ö¡¦ÉáÄÌ¼Ö¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑÀ©¸Â¤¬Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç·¿¼Ö¤âÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÆ»180¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÖÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¶è´Ö¡×¤â³«ÄÌ
¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ëÁí¼Ò¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ú²èÁü③¡Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤È¹ñÆ»2¹æ¤ò³°´Ä¾õÀþ¤Ç·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êµÈÈ÷¥¹¥Þー¥ÈIC¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÍøÍÑÂæ¿ô¤Ï¸½ºß¤Î2,000Âæ/Æü¤«¤é7,500Âæ/Æü¡ÊÌó3.75ÇÜ¡Ë¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÈ÷¥¹¥Þー¥ÈIC¤ÎÍøÍÑÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢²¬»³IC¤ÎÍøÍÑ¤¬Ìó1,200Âæ/Æü¸º¾¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆ»53¹æ¤ä¹ñÆ»2¹æ¡¢¹ñÆ»30¹æ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×Æ»Ï©¤Î¸òÄÌÎÌ¤â¸º¾¯¤·¡¢½ÂÂÚ´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¬»³¹Á¼þÊÕ¤«¤éµÈÈ÷¥¹¥Þー¥ÈIC¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢³«ÄÌÄ¾¸å¤ÏÌó5Ê¬Ã»½Ì¡Ê53Ê¬¢ª48Ê¬¡Ë¡¢2026Ç¯ÅÙËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¬»³´Ä¾õÆîÆ»Ï©¤Î³«ÄÌ¸å¤ÏÌó18Ê¬Ã»½Ì¡Ê53Ê¬¢ª35Ê¬¡Ë¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
²¬»³»Ô¤Ï¤³¤Î»ö¶È¤ò¡Ö²¬»³¤Î¿·¤·¤¤ÂçÆ°Ì®¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÊªÎ®¤Î¸úÎ¨²½¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£