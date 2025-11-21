◎全国の天気

東北の日本海側や北陸は広く雨が降るでしょう。雷を伴って、強く降る所もありそうです。なお、東北北部は山沿いを中心に雪が降る予想です。北海道は次第に雪の範囲が広がり、ふぶく所があるでしょう。関東から西日本は広く晴れて小春日和となるでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意するとともに、肌や喉の乾燥対策をしておくとよさそうです。

◎予想最高気温

関東から西日本では日差しにぬくもりを感じられそうです。東京と名古屋は17℃、大阪と福岡は18℃で前日よりやや高く、過ごしやすい陽気となるでしょう。西日本では20℃に達する所もありそうです。一方、札幌と青森は前日より低く、風が冷たく感じられそうです。札幌は前日より5℃低い6℃、青森は3℃低い9℃でしょう。仙台と新潟は13℃で前日と同じくらいの予想です。

◎週間予報

・大阪〜那覇

三連休のお出かけは土日がおすすめです。よく晴れて、日中はぽかぽか陽気となるでしょう。大阪城公園や嵐山など、各地で紅葉が見頃となっています。青空と紅葉のコントラストが楽しめそうです。朝晩は冷えるので、調節しやすい服装でお出かけください。24日(月)になると雲が増えて、九州や山陰を中心に、雨が降りそうです。沖縄は来週26日(水)にかけて晴れる日が多いでしょう。

・札幌〜名古屋日本海側の雨や雪は、22日（土）朝までに止みそうです。22日(土)日中は太平洋側を中心に晴れるでしょう。23日（日）勤労感謝の日は、広い範囲で晴れて、絶好のお出かけ日和となりそうです。24日（月）は雲が増えて、一部で雨が降るでしょう。連休明けの25日(火)は雨の範囲が広がり、日本海側で荒れた天気となるおそれがあります。