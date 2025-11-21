iPhoneの「AirDrop」とAndroidの「Quick Share」が相互利用可能

グーグル（Google）は、「Quick Share」と「AirDrop」の連携機能を発表した。Pixel 10シリーズのデバイスで利用できるようになった。

「AirDrop」は、アップル（Apple）製デバイス間で写真などのファイルを共有できる機能で、Androidデバイスでも同様の機能「Quick Share」が用意されている。これまで、両者に互換性はなく、iPhone同士またはAndroid同士でのみファイルのやりとりができた。

今回の取り組みで、iPhoneとAndroidという異なるOS間でもファイルをすぐに共有できるようになり、メールやストレージサービスなどを経由する煩わしさなく、近くのユーザーと気軽に、すぐにファイルを共有できるようになった。

今回の取り組みをグーグルは「RCSと未知のトラッカーアラートへの取り組みに続き、オペレーティングシステム間の互換性向上を求める声に応えるための、新たな取り組みの一つ」とコメント。機能解放にあたっては、セキュリティが最優先に考えられており、強力な保護手段でデータが保護されているという。