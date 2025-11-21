街並みが美しいと思う「日本の古都」ランキング！ 2位「鎌倉」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「古都に関するアンケート」を実施しました。
その中から、街並みが美しいと思う「日本の古都」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「古い寺社と海辺の風景が調和し、散策するだけで癒やされるから」（30代女性／石川県）、「鶴岡八幡宮に続く段葛など、街の中に歴史を感じさせる道が残っている。小町通りのような今風の店が並ぶショッピング街を歩くのも楽しい」（50代女性／千葉県）、「海と山手の景色が両方楽しめるし、伝統や歴史を感じる古いものを残しつつ、新しいものも混ざっている感じが素敵だと思う」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「実際京都建造物は東西南北を意識して建てられているのでそういった『向き』にもこだわって建てられているのでその街並みも整っていて美しいのではないかと思い選択しました」（40代男性／京都府）、「石畳が多く、街全体の雰囲気が昔の日本という感じがする。コンビニの色も合わせてあったり街としての雰囲気作りがすごい」（30代男性／東京都）、「碁盤の目のような真っ直ぐな道は、今の日本ではあまりみられないし、古い建物も健在しているから」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
その中から、街並みが美しいと思う「日本の古都」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：鎌倉（神奈川県鎌倉市）／47票鎌倉は、三方を山に囲まれ、一方が相模湾に面した地形が特徴的な古都です。山々の緑と海岸線が織りなす自然の美しさに加え、武家文化の興隆期に築かれた寺社仏閣が点在しています。特に、小町通り周辺や寺院の参道には、歴史を感じさせる石畳や落ち着いた雰囲気の和風の建物が並びます。自然と歴史的景観が見事に調和した街並みは趣があり、訪れる人々に美しい印象を与えています。
1位：平安京（京都府京都市）／105票平安京は、長きにわたり日本の都であったことから、歴史的な街並みが現在も非常に良く保たれている古都です。碁盤の目状に区画された都市設計の骨格が残り、祇園や先斗町などに代表される伝統的な木造建築の「京町屋」が軒を連ねる景観は、多くの人々を魅了し続けています。古都のシンボルである五重塔などの建築物と、周辺の洗練された景観が一体となり、他に類を見ない雅で美しい街並みをつくっています。
回答者からは「実際京都建造物は東西南北を意識して建てられているのでそういった『向き』にもこだわって建てられているのでその街並みも整っていて美しいのではないかと思い選択しました」（40代男性／京都府）、「石畳が多く、街全体の雰囲気が昔の日本という感じがする。コンビニの色も合わせてあったり街としての雰囲気作りがすごい」（30代男性／東京都）、「碁盤の目のような真っ直ぐな道は、今の日本ではあまりみられないし、古い建物も健在しているから」（50代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)