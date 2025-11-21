現在、活動休止中のダンス＆ボーカルグループ・AAAの與真司郎さんは11月19日、自身のInstagramを更新。バリでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：與真司郎さん公式Instagramより）

「さすが旅人！！」

與さんは「初めてバリに行ってきたー　友達とたくさんいい思い出作れました！！」とつづり、11枚の写真を投稿。1枚目は、現地のバイクタクシーに乗り、運転手と一緒にピースサインをするショットです。そのほか、自然の中を散策する姿や料理の写真など、バリ旅行を満喫する瞬間が収められています。

また、「今まで怖くて乗ってこなかった、バイクタクシーも初体験」「車で2時間かかるところが、バイクだとまさかの15分。笑　お兄さんもめちゃくちゃいい人で、いい時間でした」と、バイクタクシーの快適さと現地の温かさを振り返っています。

コメントでは「ヘルメットも似合うね」「相変わらずタンクトップ」「バイクの後ろに乗ってるあたえさんカワイイな」「真ちゃんバリ似合う　自然が気持ちよさそう」「さすが旅人！！」「やっぱり暑いところが好きだね」「バイク乗ってる與さん新鮮でびっくりした！！」「肉体美に目が行ってしまった」との声が寄せられています。

短髪ショットを披露

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している與さん。10月24日の投稿では「めっちゃ髪の毛短くした　どう？」とつづり、短髪ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)