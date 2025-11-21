ロックスターを夢見る23歳の大学生が、独自の恋愛観と、「推しのアイドルと結婚したい」という理想の結婚像を語る場面があった。

【映像】23歳大学生が結婚したい“推し”のアイドル

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #4』（ABEMA）が、11月20日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿6日目、ルックスを磨いたメンバーたちは、男性50人女性50人の街コンに臨むことに。その前に、恋愛のエキスパートである歌舞伎町ホスト界のカリスマコーチ・軍神による「モテ」の特別講義を受けた。

講義の途中、ロックスターとして歴史に名を残したいという夢を持つ23歳“イキリ大学生”の田村シュンスは、「（講義に）興味ないっす」と反発。「俺あんまホストの人好きじゃないんで。ホストの人に言われてもな、って感じですね」と講義を中断させると、ジョージに「迷惑なんだよね。帰っていいよ」と叱責され、途中退席してしまった。

しかし、田村には「モテる」ことに興味がない理由があった。「僕、30代になるまで恋愛しないって決めてるんで。元々アイドルが好きなんですよ。（東海オンエアの）てつやさんって、男の一番のロマンである推しだったアイドル（峯岸みなみ）と結婚するっていう、とんでもないことをしたじゃないですか。僕もそれがいいなと思って」と、理想の結婚像を語る。

さらに、そのお相手についても言及し、「AKB48の中にいらっしゃいます。もちろん現役で」と告白した。（ABEMA『男磨きハウス』より）