【Fighters Crossover 全国大会 #2】 予選期間：11月22日～2026年2月28日 決勝大会：3月1日（ASH WINDER Esports ARENA 高田馬場店）

“かげっち”こと影澤潤一氏が主催する「ストリートファイター6」のオフライン3on3大会「Fighters Crossover 全国大会 #2」の開催が決定した。全国50エリアで実施される予選の期間は11月22日から2026年2月28日までで、決勝大会は3月1日に「ASH WINDER Esports ARENA 高田馬場店」にて行なわれる。

「Fighters Crossover」は元々、2016年から2020年に東京秋葉原で開催していたかげっち氏個人主催による「ストリートファイターV」のコミュニティ対戦会。「ストリートファイター6」を発売に復活し、その規模は全国大会へと拡大。“全国大会”として実施される「スト6」での開催は今回で3度目となる。

大会のレギュレーションとしては同キャラあり3on3など前回とほぼ変わりはないが、今回より一部エリアにてブロック予選を実施。ブロック決勝を通過したチームが全国大会出場権を取得することとなる。

スケジュールについては公式サイトにて随時更新中で、順次エントリーの受付も開始。参加方法などの詳細については公式Discordからも確認できる。

□「Fighters Crossover #2」のページ

【重大告知】

Fighters Crossover 全国大会#02 開催決定！！！



お待たせしました。今年もFC全国大会開催です！

同キャラありの3on3

予選期間は11月22日～来年の2月28日、

決勝大会は2026年3月1日（日）、昨年同様ASH WINDER Esports ARENA 高田馬場店で開催します。… pic.twitter.com/eimIAQRtx3 - かげっち / kagecchi (@kagecchi79) November 14, 2025

@kagecchi79 / (C)Uriden (C)CAPCOM