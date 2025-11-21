「スト6」オフライン3on3大会「Fighters Crossover 全国大会 #2」開催決定！予選は全国50エリアで11月22日から順次開催
“かげっち”こと影澤潤一氏が主催する「ストリートファイター6」のオフライン3on3大会「Fighters Crossover 全国大会 #2」の開催が決定した。全国50エリアで実施される予選の期間は11月22日から2026年2月28日までで、決勝大会は3月1日に「ASH WINDER Esports ARENA 高田馬場店」にて行なわれる。
「Fighters Crossover」は元々、2016年から2020年に東京秋葉原で開催していたかげっち氏個人主催による「ストリートファイターV」のコミュニティ対戦会。「ストリートファイター6」を発売に復活し、その規模は全国大会へと拡大。“全国大会”として実施される「スト6」での開催は今回で3度目となる。
大会のレギュレーションとしては同キャラあり3on3など前回とほぼ変わりはないが、今回より一部エリアにてブロック予選を実施。ブロック決勝を通過したチームが全国大会出場権を取得することとなる。
スケジュールについては公式サイトにて随時更新中で、順次エントリーの受付も開始。参加方法などの詳細については公式Discordからも確認できる。
□「Fighters Crossover #2」のページ
【重大告知】- かげっち / kagecchi (@kagecchi79) November 14, 2025
Fighters Crossover 全国大会#02 開催決定！！！
お待たせしました。今年もFC全国大会開催です！
同キャラありの3on3
予選期間は11月22日～来年の2月28日、
決勝大会は2026年3月1日（日）、昨年同様ASH WINDER Esports ARENA 高田馬場店で開催します。… pic.twitter.com/eimIAQRtx3
