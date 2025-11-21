¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Î·ëº§È¯É½¤Ç¡È¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼É×ÉØ¡É¤¬ºÆÃíÌÜ¡¡Ä¾¶á¤Ç¤Ï3Ç¯Á°¤Î¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡ÙÉ×ÉØ
10Ç¯¤ÎÄ¹´ü¸òºÝ¤ÎËö¡¢¤Þ¤¿°ìÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼É×ÉØ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤¬Íè·î¡¢·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê♡¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡¢¡È¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡É¤Ç¥Ç¡¼¥È
¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Î½êÂ°»öÌ³½êAM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï11·î20Æü¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤È¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬Ä¹¤¤¸òºÝ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¸ü¤¤¿®Íê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±È¼¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢·ëº§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
Æ±Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Ö2¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ï12·î20Æü¡¢¥½¥¦¥ë¤ÎË¿½ê¤ÇÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¡¢¿ÆÀÌ¡¢¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤Î¤ß¤ò¾·¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿2¿Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆ»¤Ë¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤È½ËÊ¡¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£º£¸å¤â2¿Í¤È¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆËÜ¶È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°È¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥«¥Õ¥§¤ËÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò·ÇºÜ¤·¡¢·ëº§¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
Èà¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢»ä¡¢·ëº§¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Îø¿Í¤Ç¤¢¤ë¤½¤ÎÊý¤È²ÈÄí¤òÃÛ¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¶¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤¬Êâ¤àÆ»¤¬¤è¤ê²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï¡¢¤¢¤ë¹¹ð»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ç±ï¤ò·ë¤Ó¡¢2015Ç¯¤«¤é¸ø³«¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢10Ç¯°Ê¾å¤â¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¹´ü¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬2017Ç¯¤Ë¾å°öÆ¬¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±³èÆ°¤òÃæÃÇ¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Ä¾ÀÜ¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ®ÉÂ¤ò½ª¤¨¤¿¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¤½¤Ð¤Ç±þ±ç¤·¡¢2¿Í¤Ï»î¼Ì²ñ¤Ë°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ°¦¾ð¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¤È¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼É×ÉØ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¾¶á¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼É×ÉØ¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥óÉ×ºÊ¤À¤í¤¦¡£2¿Í¤Ï±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤ÆÎø¿Í´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¡£¸òºÝ¤òÇ§¤á¤Æ2022Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼É×ÉØ¤Î¸µÁÄ¤Ï¡¢1964Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥½¥ó¥¤¥ë¤È¥ª¥à¡¦¥¨¥ó¥é¥óÉ×ºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Á¥§¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¤È¥Ï¡¦¥Ò¥é¡¢¥Á¥ã¡¦¥¤¥ó¥Ô¥ç¤È¥·¥ó¡¦¥¨¥é¡¢¥½¥ó¡¦¥¸¥Á¥ã¥ó¤È¥ª¡¦¥è¥ó¥¹¡¢¥¥à¡¦¥¹¥ó¥¦¤È¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¡¢¥è¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤È¥Ï¥ó¡¦¥¬¥¤¥ó¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥µ¥ó¥¦¤È¥½¥ó¡¦¥Æ¥è¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤È¥³¡¦¥½¥è¥ó¡¢¥Á¥½¥ó¤È¥¤¡¦¥Ü¥è¥ó¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¥¤¡¦¥Ê¥è¥ó¡¢RAIN¤È¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë