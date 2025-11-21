ウクライナのブチャで行われた集団埋葬式の様子。ボランティアがロシア軍によって殺害された身元不明の人の墓に、番号の記された十字架を置いている＝2022年9月2日/Stringer/Reuters

（CNN）ウクライナ首都キーウ近郊のブチャが2022年にロシア軍によって短期間占領され、数百人の民間人が殺害された事件で、ウクライナ検察は21日までに、「組織的に協調して戦争犯罪」に及んだロシア軍指揮官を特定したと明らかにした。

ウクライナ検事総長の起訴状によると、ロシア第76空挺（くうてい）師団のユーリ・ウラジミロビッチ・キム小隊長は22年3月7日〜4月1日、兵士らに民間人の殺害を命じた疑いがある。

ブチャではロシア軍の撤退後、通りに横たわる子どもや高齢者の遺体が見つかり、ウクライナ戦争におけるロシアの残虐性の代名詞となった。数百人の民間人が集団墓地に埋められた状態で発見されほか、拷問され、地下室で処刑された人もいた。

キム小隊長の身柄は拘束されていない。ウクライナはキム小隊長について、17件の殺害と指揮下の部隊による4件の虐待に刑事責任があると主張。ウクライナ当局の証拠収集を支援するグローバル・ライツ・コンプライアンスの弁護士は、キム小隊長に対する訴追は証言や法医学、犯行現場の再現、面通し、地図、公開情報に基づくものだと説明した。

キム小隊長はまた、犯行隠蔽（いんぺい）のため被害者の遺体を焼却するよう命じた疑いもかけられている。

グローバル・ライツ・コンプライアンスは声明で、「本件はロシア軍による戦争犯罪が体系的に行われていたことを浮き彫りにするものだ。ブチャでの残虐行為の多くは、ロシア指導部を巻き込む高度に調整された犯罪計画の一環だったことが示されている」と述べた。

ウクライナは以前、ブチャでの大量殺害に関与したとして複数の兵士と少なくとも1人の指揮官を名指ししていた。

一方、クレムリン（ロシア大統領府）はロシア軍がブチャで民間人を殺害したことを否定。ウクライナ側が民間人の遺体に見せかけた偽の画像をねつ造したと批判している。

CNNはロシア政府にコメントを求めている。