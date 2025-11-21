【Switch2用ワイヤレスコントローラー クッピーラムネ】 11月21日 発売 価格：5,478円

ALLONE（アローン）は、「Switch2用ワイヤレスコントローラー クッピーラムネ」を本日11月21日に発売した。価格は5,478円。

本製品はカクダイ製菓のお菓子「クッピーラムネ」のデザインを起用したコントローラー。パッケージに描かれているウサギとリスが持ち手部分にデザインされており、内側はクッピーラムネの袋と同じ水色になっているなど、目を引くデザインのコントローラーとなる。

Switch2ならびに各種Switchに対応したワイヤレスコントローラーで、マクロ機能や連射ホールド機能、ジャイロセンサー、加速度センサーを搭載。なお、印刷面が汚れないクリア構造になっているため、使い続けた際にキャラクターたちのデザインが消えてしまう心配がない仕様になっている。