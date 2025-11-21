TOKYO MX「5時に夢中！」のコメンテーターとしても知られる株式トレーダーでタレントの若林史江氏（48）が21日までにX（旧ツイッター）を更新。1円玉を拾ったその後の対応についてつづり、反響を呼んでいる。

若林氏は「一円をバカにするものは一円に泣く」と書き出し、床に落ちている1円玉の写真をアップ。「落ちているお金…床に放置には心が痛むんだけど…拾って警察？イヤイヤイヤ 懐も違うし…。モヤる」と、届け出るべきか悩む様子をつづり、「みんなならどーする」とフォロワーに問いかけた。

この投稿にはさまざまな意見が寄せられ、若林氏は「一円にいろんな意見ありがとう」と感謝しつつ、「若林脳にはなかった募金箱派が多くてびっくりっ」と、拾って募金するとの意見に驚き。

警察へ届けるという意見については、「警察も考えたんだけど、大の大人が一円拾って警察！？ってのもあったし、オンタイムで移動中で…警察寄っていたら打ち合わせに大遅刻確定。『一千万円拾ってしまってぇぇ、ヒェー遅刻になります』ならいいけど、『一円、拾ったんで警察寄ってから行くので遅刻します』はさすがに 『一円を大事にするなんて信用出来る人ね』通り越して相手大漁潮干狩りよねwww」とデメリットが多いことから避けたとした。

「とにかくあの状況で一円が踏まれてしまうのだけは心苦しく、避けたくて窓辺に避難」と、乗車した電車の窓辺に置いたと説明。「今度は募金箱にいれよーと思います」とつづった。