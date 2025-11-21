「ドラゴンクエスト」より「錬金釜」をモチーフとしたラーメンメーカーが11月22日よりプライズ景品で登場
【ドラゴンクエスト AM 錬金釜のラーメンメーカー】 11月22日より順次展開予定
タイトーは、プライズ景品「ドラゴンクエスト AM 錬金釜のラーメンメーカー」を11月22日より順次展開する。
本商品はRPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場する素材を使用してアイテムを合成する「錬金釜」をモチーフとしたラーメンメーカー。袋ラーメンを入れて電子レンジで加熱することでラーメンを作ることができる。
◤ #DQ プライズ情報！◢- タイトートイズ (@Taito_Toys) November 19, 2025
ドラゴンクエストの錬金釜が「ラーメンメーカー」になって11月22日（土）より新登場‼
袋ラーメンを入れて電子レンジでチンするだけで、
まるで冒険気分のラーメンが完成🍜
おうち時間がもっと楽しくなるアイテムです♪
▼取扱店舗はこちらhttps://t.co/TuYDre99Kk… pic.twitter.com/d9ocECcWHe
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX