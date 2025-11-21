山田花子、簡単に作れるカツ丼弁当公開「具だくさん」「健康的で美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/21】お笑いタレントの山田花子が11月19日、自身のブログを更新。手作りのお弁当を公開し話題となっている。
【写真】50歳吉本女性芸人「具だくさん」彩り豊かなカツ丼弁当
山田は「ランチ弁当」とつづり写真を投稿。「簡単に作れる『カツ丼』、お味噌汁、サラダ」と続け、カツ丼のほかスープジャーに入った味噌汁、トマト、オクラ、ブロッコリーなど野菜たっぷりのサラダの写真を披露した。「お店のカツ丼より薄めの味付けの手作りの方が好き」とも記している。
この投稿に「毎日手作りお弁当すごい」「具だくさん」「健康的で美味しそう」「食べたい」「ホッとする味」などと反響が集まっている。
山田は、2010年にトランペット奏者の福島正紀氏と結婚し、2012年6月に長男、2016年5月に次男を出産した。（modelpress編集部）
