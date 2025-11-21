乃木坂46川崎桜、妹とスケートへ “足元2ショット”に反響「ほっこり」「素敵な関係」
【モデルプレス＝2025/11/21】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が11月19日、自身のInstagramを更新。妹とスケートをしたことを報告し、話題となっている。
川崎は「妹が見つけてくれた、自然の中にあるスケートリンクに行ってきたよ」とつづり、妹とアイススケートをしたことを報告。妹との“足元2ショット”のほか、黒いショート丈のアウターに茶色いチェックのロングスカートを合わせポーズを取る自身のソロショット、リンクの上を滑る後ろ姿などの写真を投稿した。
この投稿に、ファンからは「素敵な関係」「仲良し姉妹にほっこり」「スケート楽しそう」「今日のコーデも可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
