¡ÚÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ£²ºÐ£Ó¡Û¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÄÉÁöÊ»Æþ¡¡¾å¸¶Í¤Ä´¶µ»Õ¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¡×
¢¡Âè£³£°²óÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡¦£Ç£²¡Ê£±£±·î£²£´Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£²£±Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¿·ÇÏÀï¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¥é¥¤¥Ò¥¹¥¢¥É¥é¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª±¹¼Ë¡¢Éã¥·¥¹¥¥ó¡Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÂçÊåµ³¼ê¤òÇØ¤Ë£×¥³¡¼¥¹¤ÇÊ»¤»ÇÏ¡£¥ß¥¨¥Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê£²ºÐ¿·ÇÏ¡Ë¤ò£±ÇÏ¿ÈÄÉÁö¤·¡¢Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý¤ÇÊÂ¤Ó¤«¤±Æâ¤«¤éÊ»Æþ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥à¤ÏÇÏ¤Ê¤ê¤Ç£¶¥Ï¥í¥ó£¸£´ÉÃ£²¡½£±£±ÉÃ£·¡£·Ú¤á¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¾å¸¶Í¤Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¹²¤Æ¤ÆÁö¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁö¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¼êÁ°¤ÎÊÑ´¹¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¤ÏËþÂ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î¾å¤¬¤ê£³¥Ï¥í¥ó£³£³ÉÃ£±¤Ï¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ÇÏÀï¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤Î³ÎÇ§¤Ç¤¤ë£±£¹£¸£°Ç¯°Ê¹ßºÇÂ®¡£ÁÇ¼Á¤Î¹â¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÌ¾ÇÏ¤¬À©¤·¤¿½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÖÀª¤ÏËüÁ´¤À¡£