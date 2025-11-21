ＴＢＳ系特別番組「そう言われたら見たことない」が２０日に放送された。

同番組では２０２３年７月に放送され大ヒットとし、来年続編が放送となる堺雅人主演の日曜劇場ドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」（日曜・午後９時）を特集。撮影中の続編については公開できないとし、２３年放送の未公開映像などを公開した。

警視庁公安部の野崎守役を阿部寛が務めるほか、乃木憂助（堺）と惹かれ合う医師の柚木薫役に二階堂ふみ、前作で解体されたテントのナンバー２であり乃木憂助の弟・ノコル役に二宮和也、別班で乃木憂助の相棒である黒須駿役を松坂桃李が演じるなど主役級の俳優が出演し、壮大なロケーションで大人気を博した作品。

未公開シーンや撮影裏側が流される前にも関わらずスタジオ出演者は話題満載でタレントの大久保佳代子は「私、普段ドラマはあまり見ないんですけど、これだけは本当に見た」と語った。

するとお笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也が「大谷翔平さんが見ているんですよコレ」とひとこと。ドジャースの大谷がインタビューで語ったことを伝えると共演者は騒然となっていた。