DALI MENUET SE ナチュラル・ウォルナット

ディーアンドエムホールディングスは、DALIブランドのスピーカー「MENUET SE」の新色ナチュラル・ウォルナットを11月26日に発売する。価格は308,000円(ペア)。既発のワイルド・ウォルナット・ハイグロスフィニッシュと併せて、全2色展開となる。

なお、MENUET SEの新色追加にともない、「MENUET」(ウォルナット、ブラック、ロッソ、グロスホワイト)はすべて生産完了となる。

MENUET SEの新色ナチュラル・ウォルナットは、天然木の木目模様の仕上げ。光沢のない自然な外観となっており、インテリアとの調和が重視される昨今のトレンドにあわせて発売する。デンマーク国内の工場で1台ずつ手作業で生産されており、ペアとなる2台の木目は完璧にマッチングするように設計されている。

MENUET SEは、コンパクトなサイズと、豊かで音楽的なサウンドの「MENUET」をベースモデルとしたスペシャルエディション。「本社が長年にわたって培ってきた技術と経験を活かし、さらに音質を向上させるとともに、スペシャルエディションに相応しい仕上げを実現している」という。

再生周波数範囲は59Hz～25kHz、感度は86dB、インピーダンスは4Ω、推奨アンプ出力は20～100W。クロスオーバー周波数は3kHz。

外形寸法は150×230×250mm(幅×奥行き×高さ)、重量は4.0kg。フロントグリル、ラバーパッドが付属する。