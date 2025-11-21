内閣府「令和7年度高齢社会白書」によると、65歳以上の人がいる世帯は49.5％で、そのうちの20.2％は「親と未婚の子のみの世帯」でした。高齢の親と成人した子が同居している世帯では、介護やお金を巡ってさまざまな思惑が複雑に絡み合い、親子関係に亀裂を生むケースがあるようです。とある親子の事例を通して、同居する親子に生まれやすい“思わぬトラブルの種”と、その対策・予防策をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。

息子がいるから大丈夫…60代夫婦の油断

息子「俺、結婚しようと思うんだ。彼女に会ってもらいたいんだけど、今度の日曜日は空いてる？」

父「そ、そうか、そうか！ おめでとう（結婚!? おいおい聞いてないぞ……）」

母「よかったわね、お相手はどんな人？（どうしましょう……）」

1年前に定年退職して現在無職のAさん（66歳）と、専業主婦の妻Bさん（61歳）。ふたりは、東京都内の戸建て（住宅ローン完済）に、ひとり息子のCさん（41歳）と住んでいました。

大手商社に勤めるCさんは、頻繁に出張が入るため家を空けることも多く、「家を借りるよりも実家のほうが効率的」「いずれは家を出るから」と言い、かれこれ10年近く両親と同居していました。

Cさんは「家賃分」として、律儀に毎月5万円ずつ親に渡しています。また休みには、自分の車に母親を乗せて食料品などの買い出しに付き合い、その支払いもしてくれていました。

そんなCさんから、夫婦は諦めかけていた「喜びの報告」を聞き、驚愕します。

愛するわが子の結婚ですから、もちろんうれしい……しかし、決して“手放しでは喜べない”身勝手な事情があったのでした。

実はAB夫妻、Cさんが老後の面倒を見てくれると油断していたのです。

そのため「息子が結婚して家を出るとこれまでのような援助がなくなる……自分たちの生活は大丈夫なのか？」と、喜びよりも不安が勝ってしまったのでした。

援助をあてにした資金計画の危うさ

AB夫妻は本来、Aさんが65歳から老齢厚生年金を月約19万円受給、70歳からは、ふたりで月に約25万円受給する見込みでした。

しかし夫婦は「息子がいるから大丈夫」とCさんの援助をあてにして、Aさんの老齢基礎年金のみを、70歳まで繰り下げている最中だったのです（※）。

（※）老齢基礎年金だけを繰り下げた理由は、老齢厚生年金を繰り下げると、Bさんが65歳になるまで受給できる加給年金が支給停止となるため。

これにより、Aさんが70歳になってからは、ふたりで月に約28万円の年金を受給できる見込みでした。

そのため、たまに貯蓄を取崩すことがあっても、深刻に考えることなく過ごしていたといいます。

しかし、Cさんが家を出ることにより、家計が破産するかもしれないと心配になったのです。

両親は「老後破産」を回避できる？

息子への金銭的な依存を自覚し、反省した夫妻は、これまでの家計支出を真剣に精査しました。

その結果、最近ほとんど運転していなかった自家用車の売却を決断します。

これによりスイッチの入った夫妻は、保障が過剰な保険や利用頻度の低いサブスクの解約、携帯電話料金の契約を見直しなど、固定費の削減に奔走。

またAさんの年金繰下げをやめて、全額受給することに。1年間（12月）老齢基礎年金を繰り下げたことで、月あたり5,530円（年間6万6,360円）増額されました。

さらに、現在1,500万円の貯蓄を計画的に取り取崩すことで、毎月20〜23万円の支出で生活できるめどが立ちました。

AB夫妻は、将来孫が誕生したらお小遣いを渡せるように、これからは目標を決めて貯蓄に励むそうです。

Aさんは「『いつまでもあると思うな親と金』ではなく、『いつまでも居ると思うな息子と金』でした」と苦笑い。金銭的な不安が解消したことで、息子の結婚を心から祝えたそうです。

「親子共倒れ」という最悪のケースも…経済的自立の重要性

今回紹介した夫婦は、いつの間にか息子に依存する生活が当たり前となり、現役引退後も家計の節約に手をつけていませんでした。

幸い、自活できる年金受給額や貯蓄があり事なきを得ましたが、もし老後収入が少なく、子の援助をあてにした生活を続けた場合、子の家計も困窮して親子ともに家計が破産しかねません。

家計が苦しいときはまず、収入を増やすか支出を減らす取り組みを早急にはじめ、可能な限り子に迷惑をかけない対策を打つことが不可欠です。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員