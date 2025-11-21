映画監督の福田雄一氏（57）が20日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。広告で見かけて興味を持った人物について語った。

「変顔をできるんですってよく言われる」と切り出した福田氏。「マネジャーさんにも、“うちの子、橋本環奈より面白い顔できるんで”って言われるんです」と売り込みがあることを明かしたが、「それは違う。変顔じゃなくて、あれは僕がいわゆるマンガっぽい演出をするから、演技での表現でしかない」と説明した。

そして「橋本環奈がバーンって口を開けて白目をむいてても、マンガでそういうシーンがある」と説明。「マンガの演出が好きなのを、橋本環奈も知ってるからやってくれるだけで、それは変顔じゃなくて演技」と話した。

これにタレントの若槻千夏が「私、マンガの顔ができます」という提案ではどうかと質問。「マンガみたいな表情筋があって、そっちは？」と聞くと、福田氏は「そしたらどんな顔？って聞きます。変顔というワードが出ると、凄く嫌悪感がある」と告白。「こんな顔っていうのが、僕のイメージのマンガ的演出にハマってないとやっぱりダメ」と力説した。

とはいえ「オーディションはしたことない」という福田氏。「（今後も）ない」と断言したが、理由は「えらそうだから」。「“なんでお前に選ばれなアカンねん”って絶対思われる。君いいね、とか言いたくないっていうか言えない、立場的に」といい、「絶対怖くてできない」と打ち明けた。

しかし「タクシーでにしたんクリニックのCMを見た時に、素晴らしい顔で踊ってるなと思った」と回想。同CMでダンスを披露している「3時のヒロイン」の姿に「全然笑わないの。“私達コレ、カッコイイと思ってやってます”っていう。初めて見た時に、“えっ、この人達誰だろう”と思った」と明かすと、番組MCのタレント・指原莉乃は「あのタクシー広告からオーディションが始まってるんだ」と驚がく。「3時のヒロイン」福田麻貴は「1次はクリアしたってことですね」と笑いを誘っていた。