¡¡6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ê52¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤ÏÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¡¢ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Çò¤¤Ëë¤ÎÁ°¤Ç¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥·¥¢¥È¥ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤Ç¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÅÙ¤Ë¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÉÊ³Ê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¡¢¥ª¡¼¥é¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ÎÂ¸ºß¤òÀ¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤´¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°¦¤·¤¿Ìîµå¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¬¤ì¡¢¤´¼«¿È¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤µ¤ì¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤ò¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤µ¤ì¡¢´°àú¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£Íý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢ËÜÅö¤ÎÅ·ºÍ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ª¤³¤¬¤ì¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÄêÀ¤Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾ÍèÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌ´¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤âÁª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤È»ÑÀª¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¸ÄÀ¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤ÇÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¸·¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÌîµå³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªÌ²¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¡¼¥àÆâ¤Ë¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²£49¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ü¹Ô¤10¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µ3¡¦2¥á¡¼¥È¥ë¤Îº×ÃÅ¤òÀßÃÖ¡£Æ±¿´±ß¾õ¤Ë¹¤¬¤ë·Á¾õ¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÍÛ¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤¿Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿ÍÊÁ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£º×ÃÅ¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ù¥é¡¢¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Ê¤ÉÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö3Ëü3333ËÜ¡×¤Î²Ö¤òÁõ¾þ¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²ÖÈª¤Î¤è¤¦¤Ëºé¤¸Ø¤ë¤µ¤Þ¤¬É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£