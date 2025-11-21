回転寿司のネギトロを「丼」で食べたくて作ったレシピを紹介！ 安価なマグロの赤身の柵を使って“食いしん坊の夢”を実現

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【回転寿司のあのネギトロを丼で食べたい】また夢を叶えた、妻のしもべ』というと っ く ん ３ ２ 歳さんの動画です。

リーズナブルな回転寿司のネギトロ軍艦が大好きだという投稿者のと っ く ん ３ ２ 歳さん。舌触りと旨味のバランスが好みとのこと。そこでマグロの赤身の柵を使ってネギトロを安価に作ります。

お米は日本酒とうまみ調味料を加えて浸水しておきます。

マグロの柵は塩を振りかけたらラップをして冷蔵庫へ。

長ネギはみじん切りにしました。

お米を浸水させ、赤身の脱水が終わったところで料理再開。まずはマグロにふりかけた塩を水で洗い流し、キッチンペーパーで水気を取ります。

マグロは筋を断ち切る形でスライス。ブンブンチョッパーで細かく刻みます。

マグロに刻んだ長ネギを投入。

さらに、マヨネーズと顆粒だしを加えて混ぜたら冷蔵庫で寝かせます。

この間にご飯が炊けました。ネギトロ丼といえば白ご飯か酢飯ですが、とっくんさんは細かく刻んだガリを混ぜ込みます。

丼にガリの混ぜご飯を盛ったら、刻み海苔をふりかけてネギトロをたっぶりと乗せました。そこへ大葉を添え、生卵と練りワサビと豆板醬を乗せます。

出汁醤油を回しかけたら、ネギトロ丼の完成です！

「完璧だわ、マジで」と食べはじめたとっくんさんは、「また1つ、食いしん坊の欲望を叶えてしまった」と満足そう。ガリの混ぜご飯はヘビロテ確定だとか。マグロの赤身で作るネギトロ丼を食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。材料の分量については動画の概要欄に記載されています。

視聴者のコメント