回転寿司のネギトロを「丼」で食べたくて作ったレシピを紹介！ 安価なマグロの赤身の柵を使って“食いしん坊の夢”を実現
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【回転寿司のあのネギトロを丼で食べたい】また夢を叶えた、妻のしもべ』というと っ く ん ３ ２ 歳さんの動画です。
リーズナブルな回転寿司のネギトロ軍艦が大好きだという投稿者のと っ く ん ３ ２ 歳さん。舌触りと旨味のバランスが好みとのこと。そこでマグロの赤身の柵を使ってネギトロを安価に作ります。
お米は日本酒とうまみ調味料を加えて浸水しておきます。
マグロの柵は塩を振りかけたらラップをして冷蔵庫へ。
長ネギはみじん切りにしました。
お米を浸水させ、赤身の脱水が終わったところで料理再開。まずはマグロにふりかけた塩を水で洗い流し、キッチンペーパーで水気を取ります。
マグロは筋を断ち切る形でスライス。ブンブンチョッパーで細かく刻みます。
マグロに刻んだ長ネギを投入。
さらに、マヨネーズと顆粒だしを加えて混ぜたら冷蔵庫で寝かせます。
この間にご飯が炊けました。ネギトロ丼といえば白ご飯か酢飯ですが、とっくんさんは細かく刻んだガリを混ぜ込みます。
丼にガリの混ぜご飯を盛ったら、刻み海苔をふりかけてネギトロをたっぶりと乗せました。そこへ大葉を添え、生卵と練りワサビと豆板醬を乗せます。
出汁醤油を回しかけたら、ネギトロ丼の完成です！
「完璧だわ、マジで」と食べはじめたとっくんさんは、「また1つ、食いしん坊の欲望を叶えてしまった」と満足そう。ガリの混ぜご飯はヘビロテ確定だとか。マグロの赤身で作るネギトロ丼を食べてみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。材料の分量については動画の概要欄に記載されています。
視聴者のコメント
・これは旨いだろうな
・あー、コレは堪りませんね…
・マグロの水抜きは覚えておこうｗ
・ガリの混ぜご飯真似しよっと
・美味しいに決まってる言わなくてもわかる
・おつです ガリの混ぜご飯とは盲点でしたな