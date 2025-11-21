FW¤Ï¤ä¤ä¸Å¤¤Êý¤¬¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤Ã¤ÆÈô¤Ó²á¤®¤Ê¤¤¡©¡¡µÈÅÄÍ¥Íø¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢Àîùõ½Õ²Ö¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¤È¤Ï¡©
¸Å¤¤¥®¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤ë½÷»Ò¥×¥í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¾´ï¤òÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£º£²ó¤ÏÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ÎÌ¾´ï¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÍ¥Íø¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢Àîùõ½Õ²Ö¤Î¸Å¤¤FW¤ÏÂÇº¯¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤·¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤
¡ÚÅÔ Îè²Ú¡Û3¡¦5£×¡§¥¼¥¯¥·¥ªX¡Ê15¡¦18ÅÙ¡¿¥Ä¥¢¡¼AD FI 5S¡Ë¢¨2019Ç¯È¯Çä¡Ö¤â¤¦6Ç¯Á°¤Î¥¼¥¯¥·¥ª¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤ÏÂÇ´¶¤È²»¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥«¥¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦²»¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡£³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇ½¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¡¢¼Ç¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â¤ä¤µ¤·¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÚµÈÅÄÍ¥Íø¡Û3W¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É SIM2 MAX¡Ê15ÅÙ¡¿¥¹¥Ô¡¼¥À¡¼NX¥°¥ê¡¼¥ó 50S¡Ë¢¨2021Ç¯È¯ÇäÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÆÆ»¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤é¤ì¤ëÍÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£Ãæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£¡Úº´µ×´Ö¼ëè½¡Û3W¡§¥Ô¥ó G430 MAX¡Ê16ÅÙ¡¢¥ì¥¸¥ª¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éM+ 55S¡¿65S¡Ë¢¨2022Ç¯È¯Çä¡Ö¤¢¤Þ¤ê´é¤òÂç¤¤¯´¶¤¸¤Ê¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥Ã¥É¤¬¹¥¤¤Ç±¦¤ËÈô¤ó¤¸¤ã¤¦µå¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ú¶âß·»ÖÆà¡Û3¡¦5¡¦7W¡§ËÜ´Ö T//WORLD GS¡Ê15¡¦18¡¦21ÅÙ¡¿¥Ä¥¢¡¼ AD TP-5S¡Ë¢¨2021Ç¯È¯Çä¡Ö¤¹¤´¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µå¤ò½¦¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¹â¤¤µå¤¬ÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡£5W¡¦7W¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤¬½Ð¤Æ¡¢Èôµ÷Î¥¤â½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤êµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¤¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÀîùõ½Õ²Ö¡Û3W¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¡SIM¥°¥í¡¼¥ì¡Ê15ÅÙ¡¿¥¢¥Ã¥¿¥¹MB-FW S¡Ë¢¨2020Ç¯È¯Çä7W¡§¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¡SIM¥°¥í¡¼¥ì¡Ê21ÅÙ¡¿¥¤¥ß¥É¥¢¥ó¥É¥µ¥ó¥º¥×¥í¥È¡Ë¢¨2020Ç¯È¯Çä¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤Ï¼Ç¤Î¾å¤«¤éÂÇ¤Ä¥¯¥é¥Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤â»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤? ¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×½÷»Ò¥×¥í¤¬¤ä¤ä¸Å¤á¤ÎFW¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÈÀî¿Î»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£¡Ö¥®¥¢¤ÏÆü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Äã¥¹¥Ô¥ó¤ÇÈô¤Ö¤Ê¤ÉÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤ä´²ÍÆÀ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¿·¥¯¥é¥Ö¤¬¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë½÷»Ò¥×¥í¤Ç¤â¡¢¥¥º¤À¤é¤±¤Î²áµî¥â¥Ç¥ë¤òÄ¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥×¥í¤Î´¶³Ð¤È¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ÷Î¥´¶¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤ä¸Å¤¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÊý¤¬¡¢Èô¤Ó²á¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥¹¥Ô¥ó¤â¤«¤«¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥¯¥é¥Ö¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¤¬Áª¤Ö¥â¥Ç¥ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
